Şeful Inspectoratului Şcolar Brăila acuză „gruparea pesedistă din PNL” de abuz şi spune că a fost demis pentru că-l susţine pe Orban la conducerea partidului

Inspectorul şcolar general al ISJ Brăila, Cătălin Canciu, a fost demis printr-un ordin al Ministerului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Liberalul Cătălin Canciu acuză că demiterea sa vine după ce a anunţat că se află în tabară care îl susţine la şefia PNL pe Ludovic Orban. Acesta mai afirmă că o „grupare pesedistă” din propriul partid ar sta în spatele deciziei.

„Colegii mei pesedişti din partid m-au demis. De luni nu mai sunt inspector şcolar general. Este o grupare foarte apropiată de PSD şi de manieră comunistă, care încearcă să deturneze bunele intenţii ale organizaţiei. Este o reglare de conturi. Nu mi-am închipuit că se poate întâmpla aşa ceva. Am mai fost demis în trecut, dar de PSD. Acum am fost demis de colegii mei pesedişti. (...) Eu am anunţat că voi candida la preşedinţia organizaţia municipale a PNL Brăila. Sunt două tabere în organizaţie. (...)Totul s-a întâmplat din cauză că am declarat că îl susţin pe Ludovic Orban. Totul s-a făcut cu acordul premierului Cîţu. Nu cred că ministrul Sorin Cîmpeanu şi-a schimbat convingerile”, ne-a declarat Cătălin Canciu.

În locul lui Cătălin Canciu la şefia Inspectoratului Şcolar Brăila a fost numit Nicolae Catalin Stanică, în prezent inspector de matematică.