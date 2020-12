Unde va fi produs „Vinul lui Cuza”, brandul viticol doar pentru vizite de rang înalt

În judeţul Botoşani, se pregăteşte una dintre cele mai spectaculoase investiţii în domeniul universitar din nordul-extrem al Moldovei. Mai precis, pe malurile Prutului, vor fi investite sute de mii de euro pentru reabilitarea unui conac cu o arhitectură deosebită, dar şi pentru producerea unui brand unicat de vinuri, ce urmează să fie folosite doar pentru vizite de rang înalt. Întreaga investiţie este realizată în cadrul cele mai nordice staţiuni de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească, aparţinând Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Conducerea Universităţii a dat de înţeles că întreaga staţiune va fi, după reabilitarea conacului şi amenajările peisagistice aferente, una dintre cele mai moderne staţiuni de cercetare ştiinţifică din Estul Europei.

Cercetare într-un conac vechi de peste 100 de ani

Pe malurile Prutului, în nordul extrem al României, chiar la graniţa cu Republica Moldova, în judeţul Botoşani, se află oraşul Ştefăneşti. În această localitate, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este proprietara unui domeniu de câteva hectare, în jurul unui superb conac, astăzi aflat în ruină. Conducerea universităţii a transformat domeniul conacului într-o staţiune de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească în domeniul pomiculturii şi viticulturii, numit „Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică studenteţească Vasile Băcăuanu”. Rectoratul Universităţii a investit deja la Ştefăneşti în plantaţii de pomi fructiferi, dar mai ales viţă-de-vie. Totodată, prezent la Botoşani, în cadrul unei vizite, rectorul Tudorel Toader a anunţat că se vor investi sume importante în reabilitarea conacului, dar şi în alte amenajări pentru transformarea staţiunii în cea mai modernă din Estul Europei.

„Încă din 2020 am început să modernizăm această staţiune. Am plantat 2.5 hectare de viţă-de-vie şi am plantat 450 de pomi fructiferi. Au fost amenajate şi două iazuri, iar în 2021 vom finaliza. Va fi reparat şi conacul”, a precizat Tudorel Toader.

Construcţia are peste 100 de ani vechime, fiind simbolul bunăstării Ştefăneştiului la final de secol XIX şi început de secol XX. Era un târg cu o mare putere comercială şi o comunitate evreiască puternică. Aici au locuit oameni de vază, inclusiv boieri şi intelectuali. De altfel, la Ştefăneşti, s-a născut şi Ştefan Luchian. Intelectualii locului spun că obştea târgului era atât de puternică, din punct de vedere financiar, încât a putut ridica prin contribuţii proprii un conac cu o arhitectură deosebită, cu ajutorul meşterilor austrieci. Acesta servea drept centru administrativ.

„Acest conac a fost ridicat de obştea Ştefăneştiului, ca o clădire de prestigiu, de protocol. Era şi centru administrativ, dar şi un loc unde aveau loc activităţi culturale, erau primiţi oaspeţi de seamă. Are o arhitectură deosebită, la modă în Occidentul acelor vremuri. După 1948, clădirea a fost rechiziţionată de către comunişti şi transformată în sediu CAP. După 1989, conacul a fost lăsat în paragină”, spune profesorul de limbă română, Constantin Timofte, din Ştefăneşti.

Vinul lui Cuza, o producţie de protocol

Important este faptul că la această staţiune de cercetare de la Ştefăneşti va fi produs un brand unicat, şi anume un tip de vin numit ”Vinul lui Cuza”. Acest soi de vin a fost realizat în urmă cu trei ani, însă acum acest soi va fi făcut din struguri plantaţi la Ştefăneşti, pe 2.5 hectare. Ştefăneştiul este renumit pentru podgoriile sale şi pentru vinul făcut acum 150 de ani pe aceste meleaguri. Este vorba despre un vin roşu îndrăgit inclusiv de George Enescu. „Era un avocat Săndulache, prieten cu George Enescu. Marele muzician venea aici. Vinul de Ştefăneşti şi podgoriile din această zonă erau foarte renumite. Acest vin a dispărut după venirea comuniştilor la putere. Acum există această şansă de a fi reînviat”, spune profesorul botoşănean.

La rândul său, Tudorel Toader a mărturisit că inteţionează ca „Vinul lui Cuza” să fie realizat cu producţia de la Ştefăneşti, urmând să fie un lot limitat folosit doar la vizite de rang înalt.

