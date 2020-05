Un bărbat din Botoşani a ajuns la Urgenţe cu un borcan în fund. Cu un an în urmă acesta s-a prezentat cu un pahar de sticlă

„Pacientul se afla la baie, unde era pregătit pentru internare, pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Personalul de la baie vorbea şi îşi spuneau că acum un an fusese un bărbat cu un pahar în anus. Iar el, foarte dezinvolt, de pe targă, a ridicat mâna şi le-a spus: Eu sunt ăla”, a afirmat un cadru medical din UPU-SMURD, citat de monitorulbt.

La aceeaşi dată, anul trecut, publicaţiile locale prezentau cazul unui bărbat de 52 de ani din Botoşani care a ajuns la spital cu o ambulanţă acuzând că are o sângerare la nivelul anusului, La consult, medicii au aflat de la pacient că motivul sângerării ar fi fost un pahar de sticlă. „Iniţial am crezut că glumeşte. La o examinare sumară se putea vedea că este vorba de un corp străin, însă nu am crezut că ar fi chiar un pahar. A fost trimis la o radiografie, iar rezultatul ne-a lăsat mască pe toţi. Era un pahar cu gura în jos”, a declarat un medin din cadrul UPU în urmă cu un an, pentru monitorulbt.