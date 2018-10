Sistemul creativ de pază a terenurilor agricole inventat de câţiva elevi de liceu. Proiectul sponsorizat de Ministerul Tineretului va fi lansat în curând pe piaţă

Un grup de adolescenţi din Botoşani, pasionaţi de fizică au reuşit să dezvolte primul sistem de supraveghere a spaţiilor exterioare, din România. Practic este un sistem care reuşeşte să protejeze câmpuri agricole, depozite de mari dimensiuni, curţi sau orice fel de suprafeţe mari care au nevoie de supraveghere anti-furt. Sistemul este autonom fiind alimentat cu panouri solare.

”Pe piaţă nu există aşa ceva deocamdată.”, spun membrii echipei care a realizat proiectul. Proiectul este finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului iar la realizarea lui au contribuit mai ales elevi cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani, consideraţi a fi adevărate fenomene ale fizicii aplicate şi automatizărilor, în România.

Proiect născut dint-o invenţie veche de 7 ani

Cercul de fizică aplicată de la Palatul Copiilor din municipiul Botoşani coordonat de profesorul Grigore Luisian este o adevărată perlă a ştiinţei româneşti pentru elevi. Format din copii cu vârste cuprinse între 9 şi 18, proveniţi de la diferite şcoli şi licee din Botoşani, cercul de fizică câştigă anual numeroase premii la diferite concursuri de ştiinţă naţionale şi internaţionale dar participă de ani buni la saloanele de inventică. Talentul elevilor botoşăneni a atras atenţia oficialităţilor.

Mai ales după ce în 2011, copii de la cercul de fizică aplicată din Botoşani au obţinut premiul III la prestigiosul Salon Naţional de Creaţie şi Inventică. Premiul a fost câştigat cu un sistem de securitate dezvoltat de Luisian şi elevii săi. Mai precis o locuinţă putea fi protejată cu un sistem bazat pe raze laser care detectau orice intrus iar proprietarul era automat apelat oriunde se afla. Anul acesta Ministerul Tineretului şi Sportului a decis să finanţeze echipa de copii de la Cercul de fizică aplicată pentru elaborarea unui sistem de securitate mai complex, pentru spaţii exterioare, sistem care la ora actuală nu se găseşte pe piaţă în România. Profesorul Grigore Luisian alături de elevii săi FOTO Cercul de Fizică Aplicată Palatul Copiilor

”Ne-am dat seama că putem extinde proiectul pur şi simplu după ce un domn ne-a căutat efectiv la cercul de fizică şi ne-a întrebat dacă-i putem face un sistem care să-i supravegheze iazul. Am încercat, ne-a ieşit şi am zis că-l putem extinde şi mai mult. Iar faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului s-a oferit să finanţeze un astfel de proiect a făcut totul posibil. Practic am primit tot de aveam nevoie pentru a face noul sistem”, a precizat unul dintre elevii implicaţi.

Sistem unic pe piaţă dezvoltat la Botoşani, de nişte copii

Propriu-zis noul sistem dezvoltat în anul 2018 de Cercul de Fizică Aplicată de la Botoşani este destinat suprafeţelor exterioare de mari dimensiuni. Este vorba de câmpuri agricole, depozite de mari dimensiuni,păduri, iazuri şi orice fel de exploataţie. Sistemul este deosebit de performant bazându-se pe senzori instalaţi în puncte de securitate şi camere video, care pot detecta ori intrus pe distanţe mari şi chiar pe ceaţă densă. Sistemul este unic pe piaţă.

Sistemul este deja montat pentru testare FOTO Cercul de Fizică Aplicată Palatul Copiilor

”Pe piaţă nu exista ceva asemănător şi atunci am încercat să facem pe un spectru mai larg, adică sistem de securitate al suprafeţelor mari. Am folosit cei mai puternici senzori de pe piaţă, ca să putem acoperi suprafeţe foarte, foarte mari, chiar suprafeţe agricole”, spune profesorul Grigore Luisian, coordonatorul proiectului dar şi al Cercului de Fizică Aplicată. Totodată elevii implicaţi ne explică cum funcţionează sistemul de securitate. ”Pot fi plantate patru puncte de control ce transmit impulsuri în IR. Aceste puncte sunt securizate cu senzori şi camere video. Astfel, dacă un intrus intră în perimetrul protejat sau se apropie de sistemele montate, atunci se declanşează alarma, luminând zona, notificând telefonic prin două sisteme GSM, proprietarul sau firma de pază.

Aceştia pot verifica pe telefon sau calculator, accesând camerele video şi înregistrările şi pot transmite la sistem mesaje verbale înregistrate sau live”, precizează membrii proiectului. La realizarea acestui proiect, elevii au fost ajutaţi şi de studenţi, foşti elevi ai cercului, dar şi de pasionaţi în automatică. Partea de realizare practică a fost coordonată de un elev, Ionel Sabin Murăraşu de la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Botoşani. Fiecare echipă de elevi s-a ocupat de câte o parte a proiectului, construirea sistemului durând câteva luni. Un sistem cu patru puncte de control este receptiv până la 700 de metri şi poate fi extins pe suprafeţe mult mai mari. De altfel mai multe sisteme pot lucra concomitent. Întregul sistem de securitate este autonom fiind alimentat cu panouri solare.

”Poate fi promovat la nivel mondial”

Acest sistem, spun elevii botoşăneni poate fi montat oriunde, fiind autonom şi poate fi adaptat la suprafeţe oricât de mari. Lupu Răzvan Mihai ”Poate fi promovat la nivel mondial pentru protecţia pământurilor agricole, a pădurilor, a păşunilor. Poate fi instalat oriunde fiind autonom”, spune Mihai Răzvan Lupu, unul dintre elevii implicaţi în proiect. În momentul de faţă sistemul a fost montat la Agafton, o localitate din apropierea municipiului Botoşani pe un câmp agricol şi o zonă de pădure pentru teste. După testări acest sistem va putea fi lansat şi pe piaţă.

