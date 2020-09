Scandal electoral la Botoşani. Candidatul PNL cere renumărarea voturilor nule. „Au fost modificări grosolane”

După alegerile locale de duminică, la Botoşani a izbucnit un adevărat scandal electoral. Candidatul PNL la Primăria Botoşani, edilul în exerciţiu Cătălin Flutur, susţine că a descoperit nereguli grave la întocmirea proceselor- verbale din anumite secţii de votare.

Acesta a pierdut alegerile la un scor infim în faţa candidatului PSD la Primăria Botoşani, viceprimarul Cosmin Andrei, cei doi fiind despărţiţi de numai 14 sau 16 voturi. Flutur susţine însă că este posibil să fi existat erori la numărarea voturilor, dar şi la întocmirea proceselor-verbale. ”Putem să acceptăm victorie sau înfrângere, dar nu putem accepta niciodată că o victorie sau o înfrângere s-au obţinut pe o greşeală sau un management electoral al partidelor politice. Am indicii foarte clare că lucrurile nu au fost corecte”, a precizat Flutur.

Procese-verbale semnate în alb şi completate greşit

Cătălin Flutur susţine că membrii secţiilor de votare au fost îndemnaţi de către preşedinţi să semneze în alb procesele-verbale finale. ”Preşedinţii secţiilor de votare le-au cerut membrilor de comisie să semneze procesele- verbale în alb. Unii le-au semnat, alţii ne-au întrebat şi noi le-am spus ”nu semnaţi nimic”. Apoi, pe procesele- verbale semnate în alb s-a făcut numărătoarea voturilor, cum s-a făcut şi au fost trimise mai departe”, spune Cătălin Flutur.

Tot acesta afirmă că 200 de procese-verbale erau greşit completate, în timp ce altele aveau modificări grosolane”. 200 de procese-verbale trimise au fost greşite. De asta s-a blocat şi site-ul central şi nici nu am terminat o secţie de votare, încă. Avem cazuri concrete de modificare a proceselor-verbale din secţii, cu modificări grosolane”, precizează candidatul PNL.

Nu ies socotelile, se cere renumărarea voturilor

Totodată, Flutur susţine că există o serie de suspiciuni mai ales că anumite calcule nu ies. ”Din 85 de secţii de votare, am câştigat 45. Într-o singură secţie a fost egalitate. Contracandidatul meu a câştigat în 39 de secţii. Logic că au apărut semne de întrebare. Ne-am uitat şi pe respectivele secţii să vedem unde am greşit şi ce s-a întâmplat. Pentru că mai ieri diferenţa era de 16 voturi, apoi de 14 voturi. Dar am indicii foarte clare că ceva nu a fost în regulă”, conchide Flutur.

Acesta a cerut la Biroul Electoral de Circumscripţie al municipiului Botoşani renumărarea voturilor nule din toate cele 85 de secţii de votare, iar cererea a fost admisă de către BEC.

Ce spun reprezentanţii PSD

De cealaltă parte, reprezentanţii PSD au contestat renumărarea voturilor şi au reacţionat dur, spunând că această procedură ar încălca, de fapt, legea electorală.

„Solicităm organelor statului să-şi facă datoria şi să nu închidă ochii la ilegalităţile care au fost comise de Flutur şi ajutoarele sale care fac parte din Biroul Electoral Municipal şi au votat pentru renumărarea voturilor nule din secţiile de votare din municipiul Botoşani. În primul rând, reprezentanţii PNL din secţiile de votare nu au contestat niciun vot şi au acceptat şi au semnat procesele-verbale de la nivelul birourilor electorale. În al doilea rând, Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 98/2020 prevede clar că pot fi depuse contestaţii la Birourile Electorale de Circumscripţie pentru voturile nule doar dacă au fost depuse în prealabil contestaţii la biroul secţiei de votare”, se arată într-un comunicat de presă al PSD Botoşani.

Mai mult decât atât, social-democraţii spun că vor face plângeri penale tuturor membrilor BEC care vor încălca voit legislaţia electorală.



