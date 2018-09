Satul în care elevii au două şcoli nefuncţionale. Una a fost începută de Ministerul Educaţiei acum 10 ani, dar a fost lăsată în paragină

În satul Epureni din comuna Ungureni, judeţul Botoşani, într-o singură curte se află două şcoli, dar niciuna funcţională. De mâine peste 120 de elevi din cătunul botoşănean vor fi nevoiţi să facă din nou naveta şi să înveţe în două schimburi. Şi asta după ce Ministerul Educaţiei s-a apucat, acum aproape un deceniu să le facă şcoală nouă dar nu a terminat-o nici până astăzi.

Autorităţile locale spun că nici măcar nu au fost lăsate să finalizeze lucrarea, din bugetul comunei. Totodată, la adresele trimise cu insistenţă ministerului nu au primit niciun răspuns. În tot aceste timp şcoala începută şi abandonată de minister se degradează constant.

Peste 300.000 de lei aruncaţi pe fereastră

În satul Epureni exista o şcoală veche de aproape 70 de ani. În 2008, vechea locaţie a şcolii a fost considerată neconformă, pentru primirea avizului sanitar de funcţionare, iar Ministerul Educaţiei s-a oferit să investească într-o nouă unitatea de învăţământ pentru elevii din Epureni. Autorităţile locale spun că la aceea vreme ministerul Educaţiei plănuia să facă şcoala cu peste 600.000 de lei. În 2008 au şi început lucrările. Au fost cheltuiţi peste 300.000 de lei pentru ridicarea structurii exterioare. Urmau interioarele şi amenajările specifice şcolii, care trebuiau să coste tot pe atât.

După ce a fost investită o sumă generoasă, lucrările s-au oprit după mai puţin de un an. Ministerul a abandonat nu a mai alocat fonduri iar lucrările au fost sistate. În aceste condiţii de 10 ani, elevii din Epureni au rămas şi fără vechea şcoală dar nici alta nouă nu a fost ridicată în loc. Tot de un deceniu sunt obligaţi să facă naveta. Autorităţile locale au încercat să preia lucrarea dar nu au putut. Au făcut numeroase adrese reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, prin care cereau răspunsuri privind stadiul lucrărilor, alocarea de noi sume şi totodată soluţii pentru preluarea lucrării de la minister. Nu au primit niciun răspuns, spune edilul din Ungureni.

Şcoala din Epureni se degradează FOTO Cosmin Zamfirache

”Noi am făcut adresă şi la Inspectoratul Şcolar fiind mai ales o investiţie prin Ministerul Educaţiei. Am trimis peste tot mai ales că noi am încercat să continuăm lucrările prin fonduri de la Primărie. Dar nu s-a putut, fiindcă nu s-a spus că orice construcţie nouă începută de cineva, trebuie să o termine. În 2008 a început toată povestea asta”, spune Ilie Ivanache, primarul din Ungureni. Lăsată de izbelişte, în ultimul deceniu, construcţia pe care s-au cheltuit 300.000 de lei se degradează constant, izolaţie dar şi tencuiala exterioară fiind afectată.

Navetă, program în două schimburi şi o populaţie în creştere

Culmea, satul Epureni este localitatea cu cea mai mare natalitate din comuna Ungureni. De altfel este satul unde contrar tendinţei din mediul rural, numărul populaţiei este în continuă creştere. Inclusiv a celei şcolare. Cu toate acestea nu are nicio şcoală. Cei peste 120 de elevi din Epureni sunt nevoiţi să facă naveta zilnic în satul reşedinţă de comună şi să înveţe în două schimburi. ”Este păcat fiindcă la Epureni satul este mare. Foarte mulţi tineri s-au retras aici acasă şi îşi cresc copii. Este singurul sat din comună unde natalitatea este în creştere. Noi avem două microbuze la şcoală şi în condiţiile acestea, copiii fac naveta.

Primarul Ilie Ivanache FOTO Cosmin Zamfirache

Îi ducem la şcoala Ungureni 1, unde vor învăţa după-amiaza. Atunci avem spaţiu şi acolo”, spune Ilie Ivanache. În tot aceste timp, autorităţile locale şi-au pierdut speranţa că ministerul va mai investi bani în şcoală. Aşa că s-au apucat să reabiliteze vechea locaţie, aflată culmea în aceeaşi curte cu investiţia începută de Ministerul Educaţiei. Şcoala de aproape 70 de ani vechime este reabilitată în momentul de faţă cu 1,5 milioane de lei, din fondurile Primăriei. Pe lângă reabilitări s-a făcut şi o extindere pentru întreg ciclul primar şi gimnazial, plus grupuri sanitare moderne în interiorul clădirii. ”Nu am putut să mai aşteptăm. Anul trecut am făcut proiectul, anul acesta licitaţia şi din luna iulie au început lucrările de reabilitare. ”, spune edilul. Anul acesta elevii însă vor continua să facă naveta.

