Revelion în stradă la Botoşani. Mii de oameni au venit la concertele organizate de Primărie şi la focul de artificii

Mii de botoşăneni au petrecut Revelionul în stradă, organizat de Primărie. Au concertat artişti locali dar şi interpreţi din ţară. Scena a fost amplasată în faţa Pieţei Revoluţiei, în apropierea sediului administraţiei locale. Strada Cuza Vodă a fost închisă circulaţiei rutiere încă de pe 31 decembrie, ora 12.00 şi va redeschisă abia pe 1 ianuarie ora 15.00, tocmai pentru a găzdui cât mai mulţi spectatori dar şi pentru curăţenia de a doua zi.

Artificii şi îmbrăţişări

Printre concerte, la ora 12.00, odată cu trecerea în noul an a fost lansat un foc de artificii, având ca fundal muzical melodia celebrului grup suedez „Abba”, ”Happy New Year”. Sub ploaia de artificii, botoşăneni prezenţi în număr mare pe Pietonalul Unirii, Piaţa Revoluţiei şi strada Cuza Vodă şi-au urat ”La Mulţi Ani”, au ciocnit pahare şi s-au îmbrăţişat. Pentru cei mai mulţi dintre aceştia a fost unul dintre cele mai bune Revelioane în stradă din ultimii ani. Iar unul dintre motive a fost numărul mai mare de concerte în seara de Revelion, spre deosebire de petrecerile din anii trecuţi. În general, cei care au petrecut Revelionul în stradă, au fost tinerii. Revelionul a fost organizat de Primărie şi s-au cheltuit pentru acesta peste 100.000 de lei din bugetul local.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri:

Spectacolul propriu-zis a început la ora 20.30 cu urători din comuna Curteşti. A urmat un recital susţinut de Adda, urmată de grupul folcloric ”Fetele din Botoşani. După o pauză cu muzică asigurată de un dj local, a fost reluată seria concertelor. De la ora 22.00 a concertat Francisca iar apoi Gelu Graur, fost participant la Vocea României. Pe scenă a urcat şi Shift iar noaptea de Revelion a fost încheiată cu un recital al cunoscutei Paula Selling.