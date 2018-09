Regulile nescrise ale puşcăriei în filme tulburătoare. Studenţii care au stat trei săptămâni printre deţinuţii din Botoşani

Suzanne Schule, profesor la Universitatea de Film din Babelsberg, Postadam a făcut parte acum 6 ani dintr-un proiect cinematografic documentar despre viaţa unui deţinut încarcerat în Penitenciarul Botoşani. Experienţa a marcat-o, iar anul acesta, Suzanne Schule a revenit pentru un proiect inedit şi unic în România.

Prin intermediul unui parteneriat între Universitatea Konrad Wolf din Babelsberg şi UNATC Bucureşti a fost pus pe picioare proiectul ”Cu capul prin perete”. Cu aprobarea şi sprijinul angajaţilor din Penitenciarul Botoşani, de pe 4 septembrie până pe 21 septembrie, 20 de studenţi germani şi români împreună cu profesorii lor au petrecut ore întregi în puşcărie alături de deţinuţi. Le-au aflat poveştile şi au realizat scurt-metraje documentar despre viaţa şi lumea puşcăriei româneşti.

Un proiect inspirat de un documentar de acum 6 ani

Povestea acestui proiect unic într-un Penitenciar din România a început acum 6 ani. Regizorul german, de origine română, Andrei Schwartz a realizat un documentar despre un deţinut, originar din Botoşani şi încarcerat în Penitenciarul Botoşani, după ce anterior mai trecuse prin diferite unităţi de detenţie. Documentarul se numea ”Outside” iar unul dintre oamenii implicaţi în acel proiect era Suzanne Schule, profesor universitar la prestigioasa Universitate de Film germană din Babelesberg, Postdam. Experienţa de acum 6 ani a marcat-o pe Suzanne Schule. Ulterior aceasta şi-a dorit ca şi studenţii ei să trăiască o astfel de experienţă în Penitenciarul Botoşani şi să-şi lărgească orizonturile prin descoperirea unei lumi cu propriile sale reguli.

” Acum 6 ani am venit cu Andrei Schwartz şi am realizat un documentar la Penitenciar. Am fost foarte impresionantă de ceea ce am văzut. A fost o experienţă aparte. Eu am fost norocoasă că am trăit-o şi mi-am dorit ca şi tinerii studenţi de la Univeristatea de Film să beneficieze de o astfel de experienţă, atât uman dar şi din punct de vedere al studiului de film.”, spune Suzanne Schule. Dorinţa profesoarei din Germania s-a concretizat într-un proiect inedit, un parteneriat între Universitatea Konrad Wolf din Babelsberg cu UNATC Bucureşti dar şi Penitenciarul Botoşani. Practic, în jur de 20 de studenţi germani şi români au participat la un atelier de film documentar, în Penitenciarul Botoşani, începând cu data de 4 septembrie.

”A fost o experienţă pe care este greu să o uiţi”

Tinerii, împreună cu profesorii lor, au petrecut zilic, timp de trei săptămâni, ore în şir în compania deţinuţilor. Le-au aflat poveştile, le-au observat comportamentul şi mai ales felul de a-şi duce viaţa în spatele gratiilor. Apoi au realizat o serie de scurt-metraje prin care au încercat să surprindă aspecte din lumea puşcăriei, cu propriile sale reguli nescrise. Experienţa a fost importantă pentru studenţi. ”A fost o experienţă pe care este greu să o uiţi. Sunt poveşti dramatice în esenţa lor. Nu am ştiut până acum cum este să-ţi duci viaţa acolo, în spatele zidurilor. A fost o experienţă nou şi foarte intensă”, spune Lisa Duscher. Impresionaţi au fost şi studenţii români.

”Nu ştiam exact la ce să ne aşteptăm. Pentru mine a fost una dintre cele mai puternice experienţe pe care le-am avut vreodată. Dacă mai multă lume ar avea experienţa asta, de a se duce în Penitenciar şi de a interacţiona pe bune cu deţinuţii, şi să nu fie doar o imagine aşa teoretică, despre cum sunt ei, cred că nu doar viaţa deţinuţilor s-ar îmbunătăţi dar şi a oamenilor din afară.”, spune Teona Galgoţiu. Deţinuţii care au participat în cadrul proiectului au vizionat scurt-metrajele pe 21 septembrie. Filmele documentar vor fi prezentate cel mai probabil la festivaluri de film din România şi străinătate.

