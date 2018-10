Referendum 2018. Botoşaniul a intrat în top 5 naţional privind prezenţa la vot după slujba de duminică dimineaţă. Cei mai mulţi votanţi - în mediul urban

Duminică, la ora 13.00, în a doua zi de Referendum, 14.63% dintre botoşăneni au votat. Adică peste 53.000 de oameni dintr-un total de 364.000 de cetăţeni cu drept de vot în judeţul Botoşani. Majoritatea sunt din mediul urban şi sunt votanţi de vârsta a treia. Botoşănenii de la ţară au fost mai puţin interesaţi de participarea la referendum.

”Am venit să votăm familia tradiţională”

În municipiul Botoşani, sâmbătă, adică în prima zi de Referendum au venit la urne abia 6% dintre botoşănenii cu drept de vot. Duminică însă, după slujba de dimineaţă, numărul acestora a crescut la 14.63%. ”Duminica votează oamenii, domne. Aşa s-au obişnuit. După slujbă vine omul şi votează. Să aibă şi inspiraţie de la Cel de Sus”, spune un botoşănean care a venit să voteze la secţiile de la Şcoala numărul 11, municipiul Botoşani. Majoritatea sunt vârstnici. Tinerii vin însoţiţi de copii şi nu doresc să facă comentarii cu privire la vot şi motivul prezenţei lor. Sunt mult mai retincenţi. Pensionarii în schimb explică cu lux de amănunte.





”Am venit să-mi fac datoria de cetăţean. Adică să-mi exercit părerea mea despre drepturile mele cetăţeneşti şi cum consider eu că este normal să trăim într-o ţară democrată. Este foarte important pentru viitorul nepoţilor.”, spune o botoşăneancă care a votat la una dintre secţiile de votare de la şcoala numărul 11. Nu au lipsit nici cei care nu erau foarte siguri pentru ce au votat. ” Am votat ”da”, ce să mai spunem ”nu ? Am votat ca să ne iubim ţara, să fim iubiţi când ne ducem undeva . Să ne iubim, nu să ne duşmănim, să ne ajutăm. ”, mărturiseşte o pensionară de 70 de ani din municipiul Botoşani.





”Nu mă interesează pe mine ”omosexualii” ăştia ”





În mediul rural situaţia a fost puţin diferită decât cea din mediul urban. Botoşănenii din satele judeţului nu s-au prea înghesuit la urne. În prima zi, prezenţa lor a fost infimă. La Ripiceni, o localitatea rurală de pe malurile Prutului au votat doar 27 de persoane. Sătenii spun că au treabă prin gospodărie şi unii recunosc că nu ştiu foarte bine ce se întâmplă cu referendumul. ”La ţară este treabă. N-avem noi timp de aşa ceva. Şi duminica avem treabă. Ce animalele din ograda omului nu beau apă, nu mănâncă duminică? Dacă rămâne timp mergem”, spune un sătean dintr-o comună apropiată municipiului Botoşani. Alţii spun că pur şi simplu nu-i interesează tema.





”Nu mă interesează pe mine ”omosexualii” ăştia. Eu n-am văzut niciunul”, spune un alt sătean. Duminică, oamenii de la sate s-au mobilizat în special după slujba de dimineaţă şi au trecut pe la secţiile de votare. Chiar şi aşa, sunt în urma orăşenilor din punctul de vedere al prezenţei la vot. Notă discordantă face satul Gorovei, aproape de graniţa cu judeţul Suceava. În cătunul cu numai 35 de locuitori, prezenţa la vot a fost de 100%.





Politicienii s-au întrecut la vot





Dacă majoritatea populaţiei nu s-a înghesuit în număr foarte mare până la acestă oră, să voteze la referendum, în schimb politicienii s-au înghesuit la urne. Primul a fost Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean şi membru marcant al PSD Botoşani. Acesta a votat sâmbătă la 9.00 dimineaţa. În aceeaşi zi au votat senatorul Doina Federovici, şefa PSD Botoşani dar şi Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoşani, membru PNL. Au urmat apoi Costel Şoptică, şeful PNL Botoşani şi deputatul Costel Lupaşcu,membru PSD. Toţi s-au declarat susţinători ai familiei tradiţionale şi evident a redefinirii căsătoriei.

