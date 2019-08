Proiectul secret american care a creat isteria extratereştrilor în toată lumea. Pe cine era menit să spioneze

Primele trei decenii după cel de-al doilea război mondial au fost marcate şi de o adevărată isterie a extratereştrilor. Omuleţii verzi, OZN-urile şi sutele de aşa-zise dovezi privind existenţa civilizaţiilor extraterestre populau mintea a tot mai multor fani ai fenomenului. Ştirile despre extratereştri plus mărturiile halucinante a mii de oameni au invadat mass- media şi au devenit un subiect fecund pentru producţiile cinematografice şi creaţiile literare din sfera science fiction.

O mulţime de oameni erau convinşi că extratereştrii există şi, mai mult decât atât, că ne vizitează constant. Tot mai mulţi erau, de asemenea, siguri că autorităţile ascund adevărul privind contactele cu extratereştii, dând naştere unor teorii ale conspiraţiei foarte la modă până în anii 90. Poate cazul care a stârnit cel mai mult imaginaţia fanilor SF şi, totodată, a alimentat crezul celor convinşi de existenţa extratereştrilor, a fost cel petrecut la Roswell, în Statele Unite, imediat după terminarea celui de-al doilea război mondial.

Începutul fenomenului UFO în lume

În anul 1947, la Roswell, statul New Mexico Statele Unite un incident avea să dea naştere cu adevărat fenomenului extratereştrilor în toată lumea. Pe scurt, Roswell Daily Record publica în ediţia de 9 iulie că lângă un ranch din Roswell s-a prăbuşit un OZN. Mai mult decât atât, relata publicaţia, ar fi fost găsiţi şi doi extratereştri morţi. Ştirea a făcut turul SUA, dar şi al întregii lumi. Ceea ce s-a întâmplat la Roswell a devenit subiectul unor largi dispute, a numeroase mişcări sociale, dar şi subiectul a numeroase cărţi care tratează pe larg subiectul. Incidentul de la Roswell clasificat drept top secret de administraţia americană de la aceea vreme a aprins imaginaţia tuturor şi a dat naştere unei adevărate religii a extratereştrilor.

Era ceea ce toţi îşi doreau, imagini cu extatereştri, imagini cu navele lor, dovada alb-negru că ei există. De altfel, au apărut imediat şi imagini cu extatereştri disecaţi de specialişti americani, dar şi imagini cu nava distrusă. ”Indiferent de convingerea fiecăruia privind extratereştrii, niciodată nu au fost dezbateri mai aprinse decât asupra evenimentelor care au avut loc lângă micuţul oraş Roswell, din New Mexico, în vara anului 1947.

Cunoscut drept Incidentul de la Roswell, acest eveniment a devenit cea mai celebrată întâlnire cu un OZN din toate timpurile şi a pus în mişcare entuziaştii ca nimic altceva. Numeroşi martori, inclusiv foşti militari şi membri respectabili ai comunităţii, au venit cu poveşti despre fiinţe humanoide, tehnologii extraterestre şi muşamalizări ale Guvernului”, precizau colonelul Richard L. Weaver şi locotenentul James McAndrew din cadrul Aviaţiei Americane în cadrul raportului ”The Roswell Report: Fact versus Fiction in the New Mexico Desert”.

Descoperirea făcută de un cowboy din New Mexico

Totul a pornit de la un incident petrecut pe 4 iulie 1947. Un cowboy, W.W. ”Mac” Brazel care deţinea un ranch în zona Roswell, se plimba călare în jurul proprietăţii. La un moment dat, pe câmp a zărit, aşa cum mărturisea acesta, un material ciudat înfipt într-un şanţ adânc. Fermierul s-a dus direct la şeriful din Roswell, Geroge Wilcox. Fermierul i-ar fi mărturisit direct şerifului că a descoperit ”o farfurie zburătoare”. Şeriful, impresionat de cele spuse de Brazel, i-a anunţat imediat pe reprezentanţii armatei. Maiorul Jesse Marcel de la Roswell Army Air Field a fost trimis să investigheze.

Marcel împreună cu doi agenţi de la contraspionaj au mers până la locul descoperirii fermierului. Abia pe 8 iulie purtătorul de cuvânt al bazei militare a făcut publică informaţia, la presiunea presei locale, că pe câmp a fost descoperit un disc zburător. Zvonurile au populat paginile ziarelor şi precizau că pe lângă ”farfuria zburătoare” au fost găsite şi cadavre de extatereştri. Isteria a fost însă rapid înăbuşită de oficialii americani. Generalul George Ramey a dat ordinul ca fiarele contorsionate descoperite de cowboy pe câmp să-i fie trimise la Fort Worth. Mai mult decât atât, a doua zi după declaraţia oficială că pe câmp era „un disc zburător”, generalul Ramey a organizat o conferinţă de presă alături de maiorul Marcel, şi a declarat public că de fapt ceea ce ”Mac” găsise pe câmp era doar un balon meteorologic. Povestea cu OZN-ul de la Roswell era aparent încheiată.

Martorul-cheie şi povestea unui incident bizar

Despre incidentul de la Roswell a continuat să se vorbească. Era însă o preocupare a fanaticilor de OZN-uri. Aceştia acuzau în permanenţă guvernul american, dar şi armata de o muşamalizare grosolană. Pasionaţii de OZN vorbeau de sute de martori dispuşi să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat la Roswell. Fie nu era martori credibili, fie se fereau să vorbească oficial. Până în 1978, cazul Roswell rămăsese în underground şi în lumea celor preocupaţi de UFO.

În acel an, la trei decenii de la incident, cercetătorul OZN Stanton Friedman l-a întâlnit pe Jesse Marcel, cel care a coordonat primele cercetări la faţa locului. Spre deosebire de cele declarate oficial în conferinţa de presă din 1947, Marcel a mărturisit că, de fapt, a văzut un obiect zburător neidentificat, de sorginte extaterestră. Publicarea acestor mărturii a redeschis cazul Roswell pentru pasionaţi, dar şi pentru cei care nu credeau în OZN-uri. Au apărut numeroase mărturii ţinute la naftalină.

În lucrarea lui Don Schmitt şi Kevin Randle, doi specialişti în OZN, ”A History of UFO Crashes”, sunt detaliate toate aceste poveşti. În această carte se arată că, de fapt, OZN-ul prăbuşit la Roswell era urmărit de radarele militare de două zile, iar un martor, William Woody, care locuia lângă Roswell a văzut cu ochii lui cum pe 4 iulie, un obiect uriaş şi strălucitor s-a prăbuşit. Bineînţele zona în care se prăbuşire OZN-ul a fost înconjurată de autorităţi, păzită de armată, iar accesul a fost restricţionat. Martorul cheie a fost însă Jesse Marcel. Acesta povestea că a ţinut în mână o bucată de metal indestructibilă, cu diferite caractere indescifrabile pe lungimea acestuia. Mai mult decât atât Marcel susţinea că personal a reuşit să ridice şi să facă să zboare epava extraterestră până la baza aeronautică de la Roswell.

Extratereştrii intră în scenă

Zvonul iniţial că ar fi fost descoperiţi şi extratereştri la Roswell s-a stins imediat. Ei bine, în aceeaşi perioadă a anilor 70, această informaţie a fost scoasă la lumină şi alimentată de alte declaraţii ale unor foşti oficiali din perioada descoperirii de la Roswell. Glenn Dennis, un legist care muncea la Ballard Funeral Home, spunea că a fost contactat de la baza aeriană Roswell şi întrebat cum pot fi conservate trupurile expuse mai multă vreme factorilor de mediu. Acesta mărturiseşte că a aflat în cele din urmă cu ajutorul unei asistente că era vorba despre trupurile a doi extratereştri. Au urmat apoi imaginile care au făcut înconjurul lumii cu disecţia unor extratereştri. Mărturiile s-au înmulţit, printre cei convinşi că au văzut cu ochii lor un OZN şi doi extratereştri morţi se află şi ofiţieri de rang înalt.

Proiectul ”Mogul” şi o confuzie generală

Numeroşi specialişti au venit însă cu răspunsuri concrete privind incidentul de la Roswell tocmai pentru a pune capăt isteriei, dar şi acuzaţiilor că oficialităţile americane ar dori să muşamalizeze totul. Spyros Melaris, unul dintre cei implicaţi în filmările ”extratereştrilor” găsiţi la Roswell, spune că totul a fost o uriaşă făcătură. De fapt, filmul a fost realizat în 1995, atunci când, de altfel, a şi fost dat publicităţii. Totodată, ”medicii” ar fi fost, de fapt, actori, iar ”extratereştri” simple modelaje.

Cât despre OZN-ul de la Roswell, specialiştii arată că, de fapt, secretul este oferit de Proiectul ”Mogul“, o operaţiune secretă derulată de oficialităţile americane. Pe scurt, era vorba despre o instalaţie-balon, de formă ciudată, destinată culegerii informaţiilor din teritoriul inamic. Programul ”Mogul” era top secret şi a fost elaborat de americani după al doilea război mondial pentru a supraveghea teritoriul URSS. Mai precis, cu ajutorul acestor obiecte zburătoare americanii monitorizau dezvoltarea nucleară a URSS ;i un astfel de obiect zburător ar fi căzut la Roswell.

