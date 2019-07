Primar al unei comune din Botoşani, mort pe scările unui spital fără medic de gardă. Managerului i se cere demisia

Localnicii din Săveni spun că din cauza faptului că niciun medic nu era prezent în spital, primarul a fost consultat de o asistentă.

„I-au luat o glicemie şi i s-a făcut un EKG. La un moment dat, bărbatul a plecat, însă a căzut pe scări şi şi-a pierdut cunoştinţa. În spital erau două asistente şi o infirmieră. Au sunat la ambulanţă şi a venit salvarea. L-au resucitat aproximativ 50 de minute, dar a fost în zadar” a spus Elvira Sologon, fostă angajată a Spitalului din Săveni, potrivit sursei citate

„Este revoltător ce se întâmplă. Niciodată spitalul nu a fost într-o situaţie atât de proastă ca acum. (…) Sunt doar doi medici care asigură asistenţa medicală: un medic internist care vine numai trei zile pe săptămână, luni, miercuri şi vineri, şi un medic pediatru care a intrat în concediu. Îşi bat joc de oameni, au venit, de când s-a închis camera de gardă, mulţi oameni şi au găsit uşile închise la spital, au fost şi oameni cu copii cu piciorul rupt şi au fost nevoiţi să plece în altă parte”, a mai spus Elvira Sologon.





Atât localnicii, cât şi primarul oraşului Săveni, Relu Tîrzioru, sunt revoltaţi de ceea ce s-a întâmplat, Acesta din urmă cere ca cei responsabili să fie traşi la răspundere.

„Eu cred că se impune în primul rând demisia managerului şi cei responsabili să plătească pentru pierderea unei vieţi omeneşti. Având în vedere faptul că şi eu sunt primar, mie mi-ar plăcea să cred că nu viaţa unui primar a fost importantă, ci viaţa unui om a fost importantă. Secţia este închisă de câteva zile, de când un medic, care asigura peste puterile omeneşti linia de gardă, şi-a luat concediu pentru că aşa este firesc", a declarat, pentru Mediafax, primarul oraşului Săveni, Relu Tîrzioru.

„Spitalul s-a aflat pe lista de închidere, eu am făcut eforturi deosebite şi am solicitat menţinerea acestuia pentru că am luat în considerare infrastructura de pe malul Prutului şi distanţa până la Botoşani, până la primul spital de urgenţă, care este foarte mare, infrastructura este precară, timpii de reacţie sunt foarte mari”, a menţionat edilul.

Camera de gardă de la Spitalul Orăşenesc din Săveni a fost închisă începând cu data de 26 iunie şi va fi redeschisă, conform unui anunţ postat pe uşa spitalului, în 10 iulie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: