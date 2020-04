Povestea dramatică a bătrânei de 80 de ani care trăieşte epidemia de coronavirus cu doar 142 de lei lunar. A rămas singură şi nu mai este căutată nici măcar de rude

Într-o garsonieră de pe strada Colonel Tomoroveanu, în municipiul Botoşani, trăieşte bunica Adela. De trei săptămâni stă în casă de frica noului virus. Este bolnavă, are 80 de ani, iar o posibilă infectare ar putea să-i fie fatală. Cu toate acestea, chiar şi fără virusul ucigaş, bătrâna trăieşte la limita supravieţuirii. Ar putea ruga oameni să-i facă cumpărături dar nu are cu ce le plăti. Tanti Adela, aşa cum o ştie toată lumea, o femeia curată şi discretă, riscă să moară de foame în propria casă.

142 de lei pentru 30 de zile

Bătrâna are un venit de numai 142 de lei pe lună. După moartea soţului, principala sursă de venit a casei, a rămas la voia întâmplării. Singurul copil, a plecat în lume şi nu a mai venit. Cu aceşti bani, botoşăneanca abia reuşeşte să-şi plătească cheltuielile şi să-şi cumpere câteva medicamente. De mâncare aproape că nu-i rămâne nimic. ”Atâta am şi mă ajută lumea de suflet, să trăiesc. Oameni care mă cunosc de 20 de ani.”, spune tanti Adela. Pentru a face economie la curent, femeia foloseşte un soi de aplică, de mică tensiune pentru a-şi lumina casa. Deşi trăieşte în sărăcie lucie, tanti Adela, are casa ca o farmacie, curată şi bine îngrijită. Nu avea însă nici aragaz, frigider sau televizor.

Mobilizare pentru tanti Adela

Cazul a intrat în atenţia Asociaţiei ”Grup Civic”, o asociaţie umanitară condusă de Daniel Câşlariu. Tânărul a reuşit deja să strângă bani şi i-a cumprat femeii un aragaz şi un frigider. Mai mult decât atât a reuşit să convingă un restaurant din Botoşani să-i asigure, la domiciliu masa de prânz. Tanti Adela poate fi găsită pe strada Col. Tomoroveanu, numărul 17, etajul 1, apartament 28. Totodată pentru ea se pot face donaţii în conturile Asociatia GRUP CIVIC Botosani :IBAN-ul contului curent in LEI este RO03BTRLRONCRT0530156401. IBAN-ul contului curent in EUR este RO50BTRLEURCRT0530156401codul Swift BTRLRO22.

