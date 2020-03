Opinia unui medic infecţionist despre epidemia de covid-19 în România. „Se va infecta 70% din populaţie“

Epidemia de coronavirus va dura cel puţin un an de zile, spune medicul botoşănean Valentina Morcov, şefa Secţiei de Infecţioase de la Spitalul Judeţean Botoşani. Totodată acelaşi medic spune că epidemia se va stinge numai după ce se va imuniza în jur de 70% din populaţie.

„Se va infecta 70% din populaţie“

Valentina Morcov este specialist în boli infecţioase şi susţine că epidemia de coronavirus nu va dispărea peste noapte. Din contră, medicul botoşănean susţine că aceasta se va întinde pe cel puţin un an. ”Durata se estimează să se întindă pe cel puţin un an. Ideea este, nu se stinge, nu are cum să se stingă epidemia. Se va stinge după ce se va imuniza undeva la 70% din populaţie”, spune Valentina Morcov.

Pe scurt, doar când majoritatea populaţiei va deveni imună la virus, atunci epidemia va dispărea. Mai mult decât atât, specialistul botoşănean spune că epidemia evoluează foarte rapid şi că deocamdată este abia începutul, doar cu cazuri uşoare sau persoane asimptomatice. ”Lucrurile evoluează foarte rapid. Undeva aveam săptămâna trecută 3-4, astăzi cred că sunt 7 cu suspiciune. Numărul creşte exponenţial. Dar nu sunt manifestări grave. Deocamdată, avem forme uşoare şi numai stadiul de suspiciune. Ştim că undeva 10% vor face forme grave, vor avea nevoie de spitalizare.”, spune Valentina Morcov.

„Se va îmbolnăvi un număr semnificativ de persoane“

Specialistul botoşănean spune că aproximativ 70% din populaţie se va infecta cu noul virus. Problemele mari le vor avea vârstnicii şi cei cu boli cronice. ”De îmbolnăvit, se va îmbolnăvi un număr semnificativ de persoane, dar am vrea să nu se îmbolnăvească toţi odată. Dacă reuşim să păstrăm un număr mic de îmbolnăviri pe o durată cât mai îndelungată, păstrăm şi capacitatea spitalelor de a face faţă valului de internări. Îmbolnăvirea să nu se facă la un număr mare de persoane deodată. Se va infecta 70% din populaţie, dar încercăm ca această infectare să se facă treptat prin aceste măsuri de distanţare socială.”, spune medicul botoşănean.

Totodată, Valentina Morcov trage un semnal de alarmă şi spune că este important ca îmbolnăvirile să aibă loc treptat, pentru ca spitalele să poată face faţă. Fără măsuri de precauţie, spune medicul botoşănean, epidemia poate exploda. Medicii cer responsabilitate mai ales celor care vin din zonele cu probleme şi le cer să se autoizoleze.

”Ce vrem noi, această imunizare să se facă treptat. Acest contact cu boala, îmbolnăvirea să nu se facă la un număr foarte mare deodată. Nu ne întâlnim acum şi ne îmbolnăvim toţi, că nu are cine să mai lucreze, nu mai are cine să acorde îngrijiri medicale bolnavilor. Oamenii trebuie să devină conştienţi, trebuie să ne pese de cei din jur. Mă izolez 14 zile, într-o cameră separat, nu cu toată familia. Chiar dacă sunt asimptomatici”, adaugă şefa de la Boli Infecţioase. O problemă, spune Valentina Morcov sunt românii care vin din străinătate şi nu respectă autoizolarea. Din cauza indisciplinei, cazurile vor fi numeroase, spune medicul specialist. ” Vor fi cazuri multe. Sunt foarte mulţi români are au călătorit în străinătate şi nu respectă regulile de autoizolare. Foarte multă lume care nu conştientizează ce pericol reprezintă pentru cei din jur.”, precizează Valentina Morcov.

