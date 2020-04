Medic radiolog, despre echipamentul de protecţie:„Am scut o frunză de brusture“. Ce măşti au, în schimb, funcţionarii

Gina Catargiu este medic radiolog la Spitalul Judeţean ”Mavromati” din Botoşani. După ce a ieşit din serviciul de gardă a postat pe reţelele sociale un mesaj tulburător, care arată că, de fapt, personalul medical este trimis fără protecţie adecvată în faţa pericolului.

Funcţionarii mai protejaţi decât medicii

Medicul botoşănean s-a plâns că masca pe care o poartă este efectiv din categoria celor nemedicale, cu protecţie aproape inexistentă şi foarte incomodă. ”Am plecat la război. Am scut o frunză de brusture. Adică o mască NEMEDICALĂ (am zis de brusture pentru că e mare şi îmi intră în ochi). Regula e clară: personalul medical poartă mască chirurgicală în timpul activităţii sau mască tip FPP2/3 dacă este expus la aerosolii pacientului (de exemplu pe ATI unde se intubează pacientul Covid 19). Recunosc, sunt radiolog şi văd mai rar pacienţi faţă de alţi colegi. Dar în gardă cu siguranţă am ecografii şi stau 10-15 minute la o lungime de braţ de fiecare pacient.”, spune Gina Catargiu.

Totodată, medicul radiolog spune că în timp ce medicii poartă acele măşti chirurgicale fără protecţie sporită, funcţionarii din birourile spitalului au măşti de foarte bună calitate purtate de cei care lucrează de obicei la Terapie Intensivă. „Tot în această perioadă de pandemie personalul din birouri este echipat cu măşti cu filtru FPP - probabil intubează sau resuscitează documente cu Covid 19”, spune radiologul.

În postarea medicului nu se menţionează dacă măştile sunt achiziţionate din fonduri proprii de funcţionari. În orice caz, spun surse din cadrul spitalului, mulţi medici caută să cumpere măşti 3 M, profesionale. Mai precis au făcut chetă şi caută un furnizor dispus să le ofere aceste măşti.

