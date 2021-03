Jonglerii politice cu bursele olimpicilor din Botoşani. Dublate, apoi anulate, fac obiect de plângere penală

Cu puţin înainte de alegerile Parlamentare de anul trecut, mai exact pe 26 noiembrie 2020, Consiliul Local al municipiului Botoşani a hotărât, la propunerea consilierilor liberali, ca bursele elevilor merituoşi să fie dublate.

Decizia a fost luată de majoritatea absolută a consilierilor locali, de la toate partidele politice. Mai precis, bursele de performanţă erau majorate de la 150 la 300 de lei, cele de merit de la 120 la 250 de lei, iar cele de studiu de la 105 la 200 de lei. Chiar şi bursele sociale au fost mărite chiar în aceeaşi şedinţă de la 90 la 300 de lei.

După alegerile Parlamentare, de la începutul lunii decembrie a anului 2020, reprezentanţii Primăriei au convocat însă o şedinţă extraordinară pentru votarea unui proiect de hotărâre ce presupunea reducerea majorării burselor. Cu alte cuvinte, s-au râzgândit şi au anulat dublarea burselor.

Reprezentanţii Primăriei, în frunte cu edilul, şi-ar fi dat seama că nu au de unde plăti burse atât de mari. Majorarea propusă la şedinţa de pe 14 decembrie a fost modică, cu sume cuprinse între 30 şi 50 de lei. Majoritatea social-democrată din Consiliul Local a votat anularea dublării şi mărirea burselor doar cu acele sume modice menţionate mai sus. Hotărârea a şi fost pusă în aplicare, iar olimpicii botoşăneni au primit burse mai mari cu 50 de lei faţă de anul trecut.

„A fost vorba despre un demers demagogic şi populist pe care l-au făcut colegii de la PNL în plină campanie electorală. Când am calculat impactul asupra bugetului, sumele sunt atât de mari încât ar fi trebuit să mărim taxele şi impozitele locale. Vorbim despre o sumă de 2,7 milioane de lei în plus faţă de ce plăteam burse prin bugetul Primăriei Botoşani. Măririle nu erau sustenabile din punct de vedere al suportabilităţii bugetului Primăriei. În aceste condiţii, am revenit cu o creştere pe care Primăria şi-o permite să o plătească”, preciza în luna decembrie a anului trecut, primarul social-democrat al Botoşaniului, Cosmin Andrei.

Punct şi de la capăt. Cu ameninţări de dosare penale

La numai două luni de la şedinţa prin care erau anulate dublările burselor, povestea a fost reluată de liberalii din Consiliul Local. Practic aceştia cer din nou dublarea burselor. Mai mult decât atât, îi acuză pe edili şi pe funcţionarii din Primărie că nu au introdus, aşa cum cere legea, acest proiect, din nou pe ordinea de zi pentru a fi votat.





Inspectorul Şcolar General Adjunct, Ada Macovei, şi consilier local în acelaşi timp ameninţă chiar cu plângeri penale.



„În luna ianuarie am primit un răspuns ambiguu că nu a fost introdus pe ordinea zi pentru că acele compartimente de specialitate care ar fi trebuit să întocmească raportul au fost închise din cauza Covid 19. Am atras atenţia şi atunci că motivarea este foarte sumară, dar lucrurile au rămas fără răspuns până în ziua de astăzi”, a precizat Ada Macovei.





De altfel, Ada Macovei precizează că dacă proiectul de hotărâre privind dublarea burselor, a doua oară, nu va introdus pe ordinea de zi, într-o şedinţă extraordinară, va face plângeri penale pentru abuz şi neglijenţă în serviciu.