Femeile sunt, de fapt, superioare genetic bărbaţilor. Medicul care demonstrează acest lucru

Mult timp s-a propagat ideea că bărbaţii sunt superiori femeilor din totate punctele de vedere. Tocmai de aceea femeii i s-a pus eticheta de ”sexul slab” în opoziţie cu bărbaţii ”sexul puternic”. În urma unor studii efectuate pe o perioadă de 4 ani, de un medic şi cercetător canadian, recunoscute la nivel mondial, s-a dovedit chiar contrariul. Mai precis, femeile sunt net superioare bărbaţilor din punct de vedere genetic. De fapt, ele sunt ”sexul puternic„ în timp ce bărbaţii sunt inferiori genetic, trăiesc mai puţin şi sunt mai puţin rezistenţi la durere, la boli, la stres fizic şi psihic.

Revelaţie după un accident rutier grav

Cel care a realizat studiul se numeşte Sharon Moalem şi este un medic şi cercetător de origine Canadiană. Totodată este specialist în boli rare. Acesta a publicat studiul foarte detaliat într-o lucrare intitulată ”The Better Half: On the Genetic ­Superiority of Women”. Totul a pornit de la un accident auto în care medicul canadian a fost la un pas de moarte. Acesta conducea maşina personală prin oraşul Toronto. Pe locul din dreapta stătea soţia acestuia. La o intersecţia o maşină a trecut pe roşu şi a izbit în plin autoturismul condus de medicul Moalem. În urma impactului, atât el cât şi soţia acestuia au ajuns la spital cu răni destul de grav. Deşi aveau traumatisme asemănătoare, soţia medicului a ieşit cu două săptămâni mai devreme din spital. “ Ceea ce mi-a atras atenţia a fost perioada de vindecare. Rănile superficiale, de exemplu, se vindecau la soţie mai repede. Am făcut mai multe infecţii decât ea. Totodată infecţiile mele cedau mai greu decât la ea”, declară pentru theaustralian.com, medicul canadian. Din acel moment s-a hotărât să folosească studiile sale genetice anterioare pentru a vedea dacă femeile sunt superioare din acest punct, bărbaţilor. Şi a reuşit acest lucru. În materie de supravieţuire, femeile sunt net superioare spune medicul canadian.

Mai longevive, mai rezistente la boli şi cu mai puţine defecte din naştere

Conform studiilor doctorului Moalem femeile sunt mult mai longevive decât bărbaţii şi mult mai rezistente la boli. Mai precis, studiile centralizate arată că se nasc mai mulţi bărbaţi decât femei. Mai precis 105 bărbaţi la fiecare 100 de femei. La vârsta de 40 de ani, numărul devine egal. La 100 de ani, 80% dintre supravieţuitori sunt femei. Practic sunt cu mult mai longevive decât bărbaţii. Studiile au fost realizate în ţări aflate în vremuri liniştite, fără conflicte armate. Totodată, conform studiilor, femeile suferă mult mai puţine anomalii congenitale. Femeile se îmbolnăvesc mai greu de cancer şi mor mai greu de această cumplită maladie. Mai precis, 20% dintre bărbaţi sunt predispuşi la cancer iar 40% dintre cei care îl fac este posibil să moară din această cauză. Procentul la femei se înjumătăţeşte. Băieţii au şanse de două ori mai mari să sufere de ADHD, autism, probleme de învăţare. Totodată s-a ajuns la concluzia că femeile sunt mult mai rezistente la tot felul de boli provocate de viruşi sau bacterii. Chiar şi atunci când se infectează rezistă mult mai bine. Inclusiv la COVID-19, numărul bărbaţilor ucişi este mai mare decât cel al femeilor. Adică 2.8% decese în rândul bărbaţilor faţă de 1.7% în rândul femeilor. În concluzie, femeile au un sistem imunitar mai bun decât al bărbaţilor.

Femeile sunt mai rezistente fizic şi au vederea mai bună decât bărbaţii

Acelaşi studiu a scos în evidenţă faptul că bărbaţii sunt inferior femeilor şi la rezistenţă fizică. Le domină doar la capitolul forţă fizică dar nu şi la anduranţă. Adică, explică canadianul, nu vor fi mai bune la box sau chiar alergare viteză decât bărbaţii dar au toate şansele să fie mai bune la ultra-maraton, de exemplu. ”Cu cât cursa este mai lungă şi mai dificilă cu atât bărbaţii încep să cedeze”, spune Moalem. Iar medicul canadian foloseşte exemplul lui Jasmin Paris, o veterană a ultra-maratonului care a câştigat cursa infernală Montane Spine Race. În pauze, ultra-maratonista, în timp ce bărbaţii se odihneau epuizaţi, îşi alăpta copilul. Medicul canadian spune că femeile sunt mai rezistente fiindcă au o rată metabolică în repaus mai joasă decât a bărbaţilor şi în felul acesta nu obosesc la fel de repede. Acelaşi studiu a arătat că femeile rezistă mult mai bine la foamete dar şi că au o vedere mai bune decât bărbaţii. Mai precis, pot distinge peste 100 de milioane de culori, în timp ce bărbaţi pot doar un singur milion de culori.

Cromozomul puterii

Medicul canadian spune că în cercetările sale a constatat că superioritatea genetică a femeilor se trage de la un cromozom X în plus. ”Oamenii au 23 de perechi de cromozomi. Una dintre perechi conţine doi cromozomi sexuali. Femeile au doi cromozomi X , adică XX, în timp ce bărbaţii au doar un cromozom X, adică XY. Cromozomii X au în jur de 1000 de gene în timp ce cromozomii Y dacă ajung la 70 de gene. Cromozomul X este cel mai mare cromozom în timp ce Y este scurt. Cromozomul X conţine foarte multe gene semnificative.”, spune Sharon Moalem pentru The Sidney Morning Herald. Acesta ar fi secretul rezistenţei femeii la mediul ostil, la boli şi chiar la îmbătrânire. Unii specialişti spun că femeile au fost dotate cu acest bagaj extraordinar genetic tocmai pentru a face faţă provocărilor sarcinii, naşterii dar şi pentru a-şi proteja mai apoi copiii. De altfel studiile arată că femeile au o toleranţă mult mai mare la durere decât bărbaţii. Alţi specialişti arată că şi din punct de vedere psihic femeile ar deţine superioritatea.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: