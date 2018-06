Eleva din România care impresionează la competiţiile de şah. A început să joace la 6 ani şi este considerată o tânără speranţă a sportului minţii la noi în ţară

O tânără de 17 ani din municipiul Botoşani este o adevărată speranţă a şahului românesc. Deşi în România majoritatea practicanţilor sportului minţii sunt băieţi, tânăra botoşăneancă nu are nicio problemă în a se impune la diferite competiţii naţionale, ultima sa performanţă fiind o medalie de bronz la unul dintre cele mai prestigioase concursuri naţionale.

Curiozitatea pentru hobby-ul tatălui

Tânăra şahistă se numeşte Ioana Zoiţanu şi este elevă a Colegiului Naţional A.T. Laurian. Este pasionată de şah de la o vârstă fragedă fiind atrasă de mişcările pieselor pe tabla de şah dar şi de logica jocului. ” Cred că aveam vreo şase ani şi mă uitam la tatăl meu cum joacă şah. M-a fascinat. Mai ales toată aceea logică din spatele mutărilor. Nimic nu era întâmplător”, spune Ioana Zoiţanu.

Un palmares impresionant în lumea şahului românesc

La numai 7 ani, adică după un an de la primele experienţe cu piesele de şah, Ioana Zoiţanu a început să participe la concursuri judeţene. De la 10 ani a intrat în focul competiţiilor naţionale. A impresionat prin puterea de concentrare, rapiditate dar şi stilul de joc. ”Ioana are spiritul unei campioane. Echilibrată şi totodată cu o viziune care nu are cum să nu impresioneze, mai ales la vârsta ei”, spune Elena Alecsa, profesorul coordonator al tinerei la clubul de şah al Colegiului Naţional ”AT Laurian”. De altfel rezultatele vorbesc de la sine. Ioana Zoiţanu, de la 10 ani, a participat la numeroase competiţii naţionale unde mereu a urcat pe podium. În urmă cu două luni, la Arad a câştigat locul I la unul dintre cele mai puternice campionate naţionale.





Totodată la Concursul Naţional de Şah Şcolar ”Elisabeta Polihroniade” a luat medalia de bronz. A fost singura fată din echipa de patru a Colegiului Naţional ”AT Laurian”, prezentă la competiţie şi cea care a reuşit să obţină medalia. ”Am participat la multe concursuri. De altfel particip anual la diferite competiţii la care de obicei urc pe podium. Am participat inclusiv şi la Concursul Naţional de Şah pe echipe organizat de Federaţie unde am luat locul II la şah clasic şi locul trei la şah blitz”, spune Ioana Zoiţanu.

”Este ca şi o paralelă cu viaţa”

Dincolo de talent , Ioana Zoiţanu spune că pentru a reuşi performanţă în şah este nevoie de mult studiu şi antrenament. Ioana se antrenează pe internet, acolo unde găseşte parteneri puternici din întreaga lume. ”Sunt diferite site-uri pe internet, unde găsesc jucători efectiv din toată lumea. Antrenamentul este foarte important. Trebuie să joci mult. Totodată important este şi studiul. Există o adevărată literatură de specialitate. Când îmi fac timp citesc cărţi plus analizez partide ale jucătorilor celebri.”, spune Ioana Zoiţanu. Idolul său este Carlsen Magnus un mare maestru de şah din Norvegia.





Totodată pentru Ioana şahul este o adevărată paralelă cu viaţa, un sport al minţii care ne poate învăţa responsabilitatea deciziilor şi în viaţa reală. „Şahul te obligă să fii disciplinat şi atent. Te învaţă să te concentrezi şi să conştientizezi că fiecare mutare va avea consecinţe în perspectiva mutărilor ulterioare. Este ca şi o paralelă cu viaţa. Nu putem da o mutare înapoi, trebuie să continuăm.”, spune Ioana Zoiţanu.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri:

După ce a învăţat mutările şi a început să joace în familie, părinţii dar şi rudele tinerei şi-au dat seama că este foarte talentată. În primul rând fiindcă reuşea să-i învingă foarte uşor deşi nu avea experienţă şi avea şi o vârstă fragedă. Tocmai de aceea Ioana a fost înscrisă la cursurile de şah ţinute la Palatul Copiilor din municipiul Botoşani. ”Am fost înscrisă la cursurile de şah de la Palatul Copiilor şi am învăţat sub îndrumarea domniilor profesori Diaconu. Făceam câte două ore în fiecare weekend”, adaugă Ioana. Dincolo de cele două ore săptămânale, Ioana a învăţat singură, din ce în ce mai pasionată de acest sport al minţii, care, la Botoşani, dar nu numai, era practicat mai ales de bărbaţi. „Nu prea mi-a păsat de acest aspect.”, adaugă tânăra.