Decoruri de teatru incluse în Cartea Recordurilor. Românul care a lucrat la ridicarea unui sat medieval uriaş şi a celei mai mari gradene rotative

Omul care a contribuit la realizarea satului medieval

Gelu Rîşca este cunoscut în lumea teatrului românesc atât prin implicarea sa în scenografie dar şi în teatrul pentru adolescenţi. Are 48 de ani şi lucrează de o viaţă la Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botoşani fiind implicat în mii de proiecte artistice. Fiind cunoscut ca un bun specialist, Gelu Rîşca a fost chemat de echipa de la Teatrul Excelsior într-un moment de cumpănă. Pentru a se încadra în deadline cu spectacolul Vlaicu Vodă, Gelu a fost chemat la Bucureşti. ”A fost o colaborare. Am fost chemat după ce au început lucrul la acest spectacol. Erau nişte deadline-uri care trebuiau respectate şi aveau nevoie de ajutor. Aşa am ajuns acolo”, spune Gelu Râşca.