Cum explică liderii USR Botoşani migrarea unor membri la PSD. Printre ei, un fost poliţist al trupelor speciale

Săptămâna trecută, cinci membri USR, aşa cum arată şi conducerea filialei din Botoşani, şi-au dat demisia din partid. După numai câteva zile, aceştia au făcut o mutare şocantă, înscriindu-se în PSD, inamicul USR. Ba mai mult, momentul a fost marcat cu mare fast şi prezentat public printr-un comunicat de presă.

Foştii USR-işti, cei care în urmă cu puţin timp erau în tabăra anti-PSD, s-au fotografiat cu doi lideri locali importanţi ai social-democraţilor chiar în faţa sediului de partid. Liderii USR de la Botoşani s-au arătat extrem de uimiţi de mutarea foştilor colegi de partid, mărturisind că habar nu aveau de planurile celor cinci şi că nu s-ar fi gândit deloc la o asemenea mutare politică pe care nu şi-o explică.

Un fost poliţist în trupele speciale a „migrat“ cu prietenii de la USR la PSD

Cei care au părăsit USR pentru PSD sunt, în mare parte, tineri antreprenori. Din grup, face parte şi Andrei Turcoman, candidat pe listele USR la un post de consilier local al municipiului Botoşani. Turcoman era om de bază al filialei judeţene USR, iar decizia sa a surprins cel mai mult. De altfel, el este cel care ar fi declanşat plecarea întregului grup la PSD, sugerează şefii USR Botoşani. Ceilalţi patru membri trecuţi în tabăra social-democrată fiind apropiaţi ai lui Turcoman. Fostul USR-ist, actual PSD-ist, are 34 de ani şi a lucrat opt ani în Poliţie, fiind membru al Serviciului Acţiuni Speciale(SAS) din cadrul IPJ Botoşani. A demisionat din Poliţie pentru a intra în mediul privat. În momentul de faţă, este ofiţer pe securitate maritimă la una dintre cele mai mari companii de profil din Marea Britanie, dar deţine şi un restaurant.







Trecerea lui Turcoman la PSD este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în urmă cu câteva luni, mărturisea convins că ”USR este partidul de pe scena politică românească ce iese din tiparul clasic «nu contează ce ştii, contează pe cine ştii» şi care, într-adevăr, promovează oameni pe principiul meritocraţiei“. „Mi-am propus, alături de colegii mei din USR, să schimbăm această paradigmă în care administraţia publică locală este aservită intereselor de partid şi intereselor clientelare cu o administraţie publică aservită cetăţenilor şi intereselor acestora”, declara acesta.







În acest weekend însă, fostul poliţist din trupele speciale s-a „lepădat“ de modul de acţiune al USR. „După un an de zile, USR ca partid nu a reuşit să facă trecerea de la grup civic la un partid politic. Cred că încă a rămas la faza aceea că s-a născut în stradă şi cred că tot acolo a rămas. Nu am văzut nimic într-un an de zile, a fost refuzul de a intra la guvernare, adică eu mi-aş fi dorit să fie mai implicat. Nu cred că stând pe tuşă şi sesizând derapaje este soluţia”, a declarat el pentru botosaniexclusiv.ro.





Mai mult decât atât şi-a început imediat activitatea la PSD, îndemnând şi alţi tineri să vină în partid. „Alături de PSD Botoşani îmi doresc transformarea tuturor proiectelor necesare municipiului nostru în realitate. Avem soluţii durabile şi moderne la problemele Botoşaniului. Avem răspunsuri credibile la aşteptările şi nevoile tuturor cetăţenilor. Împreună cu colegii din PSD, urmărim să facem tranziţia spre modernitate într-un mod realist şi pragmatic. Îi aşteptăm alături de noi pe toţi tinerii care dau dovada de competenţă, integritate şi conştiinţă civică!”, afirmă Turcoman.

„A reuşit să arunce o anatemă ruşinoasă“

Conducerea USR Botoşani a rămas uluită de mutarea politică a lui Andrei Turcoman, mai ales că, spun aceştia, îl ştiau ca fiind anti-PSD. „Într-adevăr, ne-a luat pe toţi prin surprindere demisia şi înscrierea în PSD a fostului nostru coleg Andrei Turcoman, împreună cu cele patru persoane apropiate lui, cu atât mai mult că-i cunoşteam opiniile faţă de noul lui partid. Nu-i ştim motivele pentru care a ales PSD şi nu vrem să le aflăm, vrem să ne amintim de el doar ca un fost coleg, care, timp de un an de zile, a participat la toate acţiunile USR Botoşani. Ce am mai putea spune acum? Că nu ne-a dezamăgit doar pe noi, că a reuşit să arunce o anatemă ruşinoasă asupra tuturor tinerilor care au găsit în USR un partid altfel, un partid cu oameni noi, oneşti, adunaţi în jurul unor principii”, a precizat Marcel Gheorghiţă, preşedintele filialei municipale a USR Botoşani.





Colegii de partid spun că habar nu aveau de intenţiile celor cinci demisionari. Aceştia şi-ar fi motivat plecarea din USR prin dorinţa de a se ocupa mai îndeaproape de afacerile lor şi nicidecum transferul la o altă formaţiune politică. „Sunt surprins de alegerea făcută. Nu mă aşteptam. Nu ne-am certat şi ne-am despărţit chiar fără scandal. E alegerea lor şi nu pot decât să le urez succes”, a precizat Andrei Drancă pentru monitorulbt.ro

