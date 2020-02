Cum a ajuns un tânăr să facă bani din etnobotanice în arestul la domiciliu. Mai avea două condamnări la activ

Un botoşănean de 23 din municipiul Botoşani a ajuns un soi de rege al etnobotanicelor în oraş. Costel C. are deja trei condamnări pentru comercializarea etnobotanicelor, ultima dintre acestea fiind pronunţată recentă de magistraţii Tribunalului Botoşani. Costel C. vindea etnobotanice dintr-un cămin social din municipiul Botoşani, acolo unde locuia cu chirie la stat. Clienţii săi erau din diferite categorii sociale.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: Criminal la 15 ani. Cum a ajuns un dependent de etnobotanice să ucidă din frustrare Zeci de tineri din Hunedoara, clienţi ai traficanţilor de etnobotanice. Drogurile erau „preparate” acasă A fost prins de două ori şi condamnat dar cu toate acestea a continuat să vândă etnobotanice, fiind o afacere profitabilă. Viorel a vândut etnobotanice chiar şi din arest la domiciliu, după o condamnare anterioară. Marţi, a fost condamnat la şase ani şi două luni pentru efectuare fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.