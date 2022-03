Cum a ajuns o frumoasă ucraineancă renumită în industria fashion refugiată la Botoşani

Una dintre cele mai de succes tinere femei din Ucraina, Helen Gydyrym, a devenit faimoasă pentru concursurile de frumuseţe la care a participat, activitatea de top model, dar şi de lider al unor proiecte de top dedicate femeilor ucrainene. Altfel spus, un nume important în industria fashion din ţara sa natală. Helen are 33 de ani şi a ajuns la Botoşani împreună cu cei doi copii, fugind din calea bombardamentelor care au lovit oraşul Odessa. Tânăra ucraineană a mărturisit în exclusivitate pentru „Adevărul” chinul refugiului şi momentele cumplite prin care a trecut.

„M-am trezit în urma unei explozii”

Helen trăia în Odessa, atunci când a început războiul. Avea o carieră de succes, fiind preşedintele şi fondatorul „Ms Top Ukraine”, un proiect inedit dedicat femeilor ucrainene şi dezvoltării acestora, dar şi un cunoscut psiholog.

„Este un proiect la care poate participa orice fată sau femeie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani, dedicat dezvoltării femeii ce implică psihologie, motivaţie, feminitate, încredere în sine, creştere activităţii sociale. Toate pentru a oferi femeii posibilitatea dezvoltării personale consistente, o viaţă publică şi noi conexiuni şi oportunităţi în viaţă. Totodată, avem şi propriul nostru club de „regine”, acolo unde fetele se pot relaxa împreună, pot călători, studia şi beneficia de proiectele comunităţii”, precizează Helen Gydyrym.

Pe lângă toate acestea se pregătea să deschidă o şcoală de modelling, dar şi să organizeze un concurs internaţional de frumuseţe. Pe 24 februarie, la ora 4.20, viaţa lui Helen s-a schimbat la 180 de grade. Totul a început cu o explozie. Au urmat apoi altele şi altele. „M-am trezit din cauza unei explozii. Stăteam întinsă în pat, cu ochii larg deschişi fără să fiu capabilă să mă mişc. Apoi am auzit un zgomot care se tot apropia şi încă o explozie. Am fugit în camera copiilor, iar fiica mea era trează şi mi-a spus: „Mamă, scriu pe internet că războiul a început!” Am sunat pe toată lumea, şi în toate marile oraşe , oamenii erau treziţi de explozii”, mărturiseşte ucraineanca.

După 48 de ore de zbucium, Helen a decis să plece, pentru binele copiilor,din calea bombardamentelor. „ După două nopţi nedormite, am luat decizia să plec din Ucraina pentru siguranţa copiilor mei. Am mers trei zile pe drum iar apoi am mai stat între 8 şi 12 ore la vamă, la coadă”, spune Hellen.

„Mă simt ca un arici”

Helen a ajuns cu copiii, după trei zile jumătate pe drum, în haine de primăvară, în municipiul Botoşani. Aici a fost primită de o familie de prieteni. Botoşaniul, spune tânăra ucraineancă, a ajutat-o să-şi găsească liniştea. Este încântată de ospitalitatea botoşănenilor. Helen este convinsă că Ucraina va învinge şi că se va întoarce la munca ei. Helen Gydyrym a fost finalistă ”Mrs Universe” în 2018 şi totodată deţine titlul de ” Mrs Top Europe”. În plus, este preşedintele ”Ms Top Ukraine” şi autorul cursurilor ”Queen as a lifestyle„.

