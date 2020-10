Comuna din România în care elevii primesc mâncare caldă la şcoală. Este plătită din banii de festivităţi ai Primăriei

În judeţul Botoşani, sute de elevi se duc flămânzi la şcoală. Mulţi şcolari din mediul rural nu au bani la şcoală şi nici pachet. Acasă, de multe ori se mulţumesc cu o ciorbă şi câteva alimente de bază.

În comuna Drăguşeni, după o anchetă socială, care a dezvăluit această realitate cruntă, autorităţile locale au decis ca măcar la şcoală să le ofere o masă consistentă.

Astăzi, peste 100 de elevi mănâncă mai bine ca acasă, din banii care ar fi trebuit alocaţi pentru lapte şi corn, zilele comunei şi alte sărbători populare.

”Era dramatic şi am zis că trebuie să facem ceva”

Edilul din Drăguşeni, Eugen Nechita, spune că în urmă cu aproximativ un an a făcut o anchetă socială în comună pentru a vedea în general situaţia economică a localnicilor.





Rezultatele l-au pus pe gânduri.





Primarul a ajuns la concluzia că mulţi copii merg flămânzi la şcoală. Alţii mănâncă nesănătos, ce apucă, pufuleţi sau chips-uri. Atunci s-a gândit să iniţieze un proiect prin care, măcar la şcoală, să le ofere o masă consistentă, aproape zilnic.





”Noi am pornit acest proiect după o serie de vizite cu asistenţa socială, dar şi cu asistentul comunitar prin comună, pe la oameni. Ne-am dat seama că este necesar să-i ajutăm pe copii, pentru că nu toţi au posibilităţi. Sunt mulţi care lucrează în agricultură, au mulţi copii, puţine surse de venit sau chiar deloc. Era dramatic şi am zis că trebuie să facem ceva. Am pus cap la cap lucrurile şi analizând în Consiliul Local, împreună cu profesorii am decis să oferim, la şcoală, copiilor o masă caldă. Ceva consistent care să le alunge foamea şi să-i ajute să se concentreze la ore”, spune primarul Eugen Nechita. Mâncarea caldă urma să fie adusă de la o firmă de catering dintr-o zonă apropiată, pentru a se menţine caldă.

Peste 100 de copii hrăniţi din bugetul local

Pentru ca fondurile să ajungă, încă de anul trecut mâncarea caldă a fost oferită iniţial elevilor din clasele primare şi preşcolarilor. În total - peste 100 de copii hrăniţi zilnic. Pachetul alimentar cald costă 10 de lei de copil şi conţine în general un meniu echilibrat cu carne, legume, dar şi desert.





Banii pentru mâncarea copiilor sunt asiguraţi din bugetul local. Mai precis, autorităţile locale spun că de mai bine de doi ani au renunţat la toate festivităţile, inclusiv zilele comunei, pentru economii. Iar toate aceste fonduri au fost direcţionate pentru masa copiilor.





”Noi nu mai făceam zilele comunei. Şi nici alte chestiuni inutile. Am direcţionat fonduri către un dispensar, către şcoli, inclusiv această masă caldă. Ne-am dat seama că din bugetul local, făcând economie, puteam asigura hrană şi pentru ciclul gimnazial”, spune edilul.





De altfel au început demersurile pentru ca şi ceilalţi 150 de elevi, de clasele V-VIII să primească masă caldă la şcoală. ”Orice primărie ar putea face lucrul acesta. Ar ajuta ca măcar la şcoală aceşti copii, şi vorbesc în special de cazurile sociale, să fie sătui. Depinde de drămuirea banului”, adaugă Eugen Nechita.

”Te simţi bine când ai burtica plină”

Profesorii şi educatorii spun că masa caldă a fost o adevărată mană cerească mai ales pentru copiii nevoiaşi. Mulţi dintre ei mănâncă carne mai ales la sărbători, iar de cele mai multe ori ei vin fără pachet la şcoală.





”Din punct de vedere social este o idee extraordinară. Sunt copii cu o situaţie familială grea. De multe ori vin fără pacheţel. O bucăţică de cărniţă pe zi, mulţi nu au acces la aşa ceva în familie”, spune Doiniţa Roman, cadru didactic în comuna Drăguşeni.





Totodată profesorii spun că şi pentru cei care au un trai mai decent, proiectul este bun. ”Nu mai mănâncă chips-uri, pufuleţi şi alte lucruri nesănătoase. Aşa mănâncă ceva gătit şi bun”, spune o învăţătoare.





Copiii la rândul lor sunt mulţumiţi. Dumi este o fetiţă din clasele primare. Îşi permite un pacheţel la şcoală, dar era mereu impresionată de cei care stăteau flămânzi la cursuri şi priveau cu jind. ”Mă bucur aşa de mult că mâncăm toţi. Unii nu aveau mâncare şi le era poftă. Împărţeam toţi cu ei dar tot parcă nu se simţeau aşa de bine. Acum au şi sunt foarte fericită”, povesteşte fetiţa.





O altă copilă ne mărturiseşte că parcă învaţă mai bine de când mănâncă la şcoală. ”Te simţi mai bine când ai burtica plină. Poţi să fii atent mai uşor”, spune aceasta.

