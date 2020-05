Cine a fost Jack Spintecătorul, criminalul notoriu din Londra. Cercul principalilor „suspecţi“

În anul 1888, Londra victoriană era unul dintre cele mai cosmopolite oraşe din lume. Era, totodată, un loc în care luxul şi bogăţia coexistau cu sărăcia lucie, infracţionalitatea şi decadenţa, în general. Cartierul Whitecaphel, de exemplu, era un loc unde încercau să supravieţuiască emigranţii, dar şi o zonă a prostituţiei, violenţei şi criminalităţii. Whitechapel era genul de loc care inspira milă şi repulsie în acelaşi timp. În această Sodomă a Londrei de la sfârşitul secolului al XIX- lea, în luna august a anului 1888 opera unul dintre cei mai notorii criminali în serie ai umanităţi. Este vorba despre Jack Spintecătorul. În interval de aproximativ o lună, Jack Spintecătorul a ucis cinci femei, toate prostituate din Whitechapel. Nu era o noutate sau o surpriză faptul că aveau loc crime în Whitechapel sau că au fost ucise prostituate. Erau femei pentru care nu se deranja nimeni, nici măcar Poliţia. De multe ori erau ucise, bătute, violate, fiind o profesie dificilă şi periculoasă în Londra victoriană. A şocat însă modul în care cele cinci femei au fost omorâte, fiind, evident, opera unui psihopat. Victimele erau dezmembrate şi ciopârţite cu o precizie uimitoare, iar organele erau îndepărtate cu fineţea unui chirurg, fapt ce a dus cu gândul la un criminal cu minuţioase cunoştinţe anatomice, chiar un medic. Deşi victimele erau paria iar cartierul rău famat, crimele de la Whitechapel au şocat opinia publică, mai ales că au fost prezentate cu lux de amănunte în presa vremii. Mai mult decât atât, suspecţii cu ştaif, în acest caz au aprins imaginaţia publicului. Presiunea mediatică, dar şi interesul general pentru crime şi făptaş au dus la o anchetă amplă a Poliţiei. Crimele au încetat brusc în toamna anului 1888 şi nici până astăzi nu este cunoscută cu precizie identitatea ucigaşului. Au fost avasate o serie de supoziţii şi au fost bănuite inclusiv persoane importante.

Intelectualul de la Oxford şi crimele din Whitechapel

Unul dintre principalii suspecţi în cazul crimelor din Whitechapel a fost Montague John Druitt. Acesta s-a născut în Wimborne Minister, Dorset şi avea în jur de 30 de ani atunci când au avut loc crimele. Era un tânăr educat cu studii la Oxford, dintr-o familie foarte bună, fiind însă considerat un om cu tulburări de natură sexuală, mai precis, cu un comportament sălbatic, neobişnuit în legătură cu actul sexual. Tocmai de aceea a ajuns în atenţia Poliţiei londoneze. Culmea, Montague John Druitt a devenit suspect post-mortem. În toamna anului 1888, acesta s-a sinucis, iar după moartea acestuia şi crimele s-au oprit. Asta l-a făcut pe Melville Lesie Macnaghten, un detectiv londonez, să-l considere Jack Spintecătorul. Totodată, bănuielile detectivului se bazau şi pe mărturiile celor care-l descriau ”sexually insane”. Tocmai din cauza ciudăţeniilor sale sexuale era văzut bântuind Whitechapel. A fost găsit înecat în Tamisa, la câteva săptămâni de la moartea lui Mary Kelly, ultima victimă a lui Jack Spintecătorul. Nu au existat probe suficiente pentru a-l considera vinovat de crime.

Frizerul şi crimele

Un alt personaj bănuit de crimele din Whitechapel a fost bărbierul şi frizerul polonez Aaron Kosminski. Acesta s-a născut în anul 1865 în Rusia şi a ajuns în Londra la începutul anilor 80 ai secolului XIX. Kosminski era la origine evreu şi ca mulţi emigranţi s-a stabilit în Whitechapel, cartierul rău famat din Estul Londrei. Acesta lucra ca bărbier şi frizer în Whitechapel. A intrat în cercul de suspecţi fiind cunoscută ura sa pentru femeie, în special prostituate. Totodată, avea şi ceva cunoştinţe anatomice. Mai mult decât atât, era descris de martori drept un individ cu un comportament homicidal, îndreptat către rezolvarea brutală a conflictelor. În plus, ADN-ul lui Kosminski a fost găsit pe şalul unei victime, Chaterine Eddowes. Kosminski avea şi probleme psihice, se pare, fiind închis într-un azil în anul 1889 şi a murit la scurt timp. Nici în acest caz nu au fost strânse suficiente dovezi pentru a fi incriminat.

Pictorul de prostituate

Un alt suspect principal în cazul Jack Spintecătorul a fost pictorul Richard Sickert. Acesta s-a născut în Munchen în anul 1860, fiind de origine germană. A ajuns în Londra probabil în anul 1880. Locuia ca mulţi emigranţi în Whitechapel şi era cunoscut pentru faptul că picta prostituatele din cartier. Unii credeau că a introdus simboluri sau indicii despre crimele lui Jack Spintecătorul în picturile sale. Unii specialişti au descoperit în lucrările sale, detalii de la locurile crimelor. Culmea, toate acestea au fost descoperite abia după 1970. Propriu-zis Sickert a devenit suspect la aproape 100 de ani de la comiterea crimelor. Se bănuia că Sickert era impotent din cauza unor operaţii chirurgicale la nivelul penisului. Mulţi specialişti în comportamentul criminalilor în serie au demonstrat faptul că o bună parte a acestora erau fie impotenţi, fie cu probleme sexuale, iar crima devenea singurul mod de împlinire sexuală. Patricia Cornwell autoarea ”Portrait of a Killer: Jack the Ripper-Case Closed” susţine că a fost găsit ADN pe câteva scrisori trimise de Jack the Ripper poliţiei şi care se potriveau perfect cu mostrele ADN de la Sickert. Neamţul bănuit a fi Jack Spintecătorul a murit în 1942, fără suficiente probe pentru incriminarea lui.

Prinţul şi crimele din Whitechapel

Cu siguranţă cel mai faimos personaj bănuit de crimele din Whitechapel a fost prinţul Albert Victor. Acesta era fiul regelui Edward al VII-lea şi nepotul Reginei Victoria. Cunoscut în familie ca ”Eddy”, acesta era al doilea în linia de succesiune la tronul britanic. Era un personaj de top al Angliei sfârşitului de secol al XIX-lea. Prinţul ”Eddy” a murit la 28 de ani, din cauza gripei. Abia în anul 1970, medicul britanic Thomas Stowell a publicat un articol în care dădea de înţeles că de fapt prinţul a fost cel care a comis crimele din Whitechapel. Acesta ar fi omorât prostituatele în timpul unor crize de nebunie provocate de un sifilis avansat. Evident, teoria a aruncat în aer opinia publică, mai ales că era vorba despre un reprezentant al Casei Regale. Cu toate acestea rapoartele oficiale arată că, de fapt, prinţul era departe de Whitechapel atunci când au avut loc crimele.

