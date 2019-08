Cele mai periculoase organizaţii mafiote din lume. Au rădăcini medievale, coduri ale onoarei şi erau menite iniţial să apere migranţii

Pe tot mapamondul, organizaţiile mafiote fac legea în oraşe, districte şi la nivel statal. Au rădăcini adânci în istorie şi în multe cazuri s-au înconjurat mereu de o aură romantică menită să le justifice acţiunile violente, silniciile şi crimele. În orice caz, grupurile mafiote s-au impus prin teroare, crimă, şantaj şi influenţă la nivel înalt. O parte a acestora au ajuns deja semilegendare şi sunt cunoscute pe tot mapamondul, având chiar filialele internaţionale.

Gangsterii extremului Orient

Una dintre cele mai cunoscute grupări mafiote din lume, este Yakuza, sau pe scurt mafia japoneză. În anul 2017 avea 34.500 de membri în toată Asia, dar cu precădere în Japonia. Membrii Yakuza se consider membrii unui soi de clan cavaleresc Asiatic, uneori cu apucături aristocratice şi un cod al onoarei bine precizat. Au fost asemănaţi cu Cosa Nostra, având o ierarhie asemănătoare dar şi o lege a tăcerii , a respectului şi a supunerii totale faţă de ”oyabun”, adică în traducere liberă , ”părinte” sau ”naş”. Yakuza câştigă sume uriaşe anual din afacerile cu carduri, imobiliare, fraudă, administrarea zonelor cu prostituţie şi jocuri de noroc, camătă şi multe altele.





Yakuza are rădăcini feudale iar membrii acesteia respectă cu sfinţenie codul onoarei. Mulţi dintre aceştia sunt recunoscuţi după lipsa vârfului degetului mic, tăiat ca simbol al ataşamentului faţă de lider, dar şi după tatuajele foarte colorate cu simbolistică niponă. Yakuza îşi are originea în timpul shogunatului Tokugawa în secolul al XVII lea. În această perioadă erau două grupuri de proscrişi. Este vorba despre cei din grupul tekiya care erau vânzători ambulanţi de mărunţişuri şi bakuto cei care se ocupau cu jocurile de noroc. Ambele grupuri erau considerate sub-umane în societatea japoneză. În special activitatea celor din grupul bakuto era total ilegală, fiindcă jocurile de noroc nu erau acceptate de shogun. În jurul anului 1700 aceste clanuri de proscrişi s-au împărţit în mai multe facţiuni care sub conducerea unor căpetenii au început să acţioneze în cartierele mărginaşe şi mahalalele marilor oraşe, ca grupări de crimă organizată.

Rândurile lor erau îngroşate cu dezmoşteniţi şi fugitive chiar din sânul claselor înalte ale societăţii japoneze. De la clanurile bakuto, membrii de mai târziu ai Yakuza au luat modelul tatuajelor multicolore pe tot trupul. De altfel, şi astăzi membrii yakuza au ajuns să se identifice ca făcând parte dintr-un clan sau altul, în funcţie de felul în care fac banii. Yakuza modernă a câştigat popularitate după al doilea război mondial, ajungând să domine cartiere şi chiar oraşe întregi. Membrii yakuza fac parte dintr-o ierarhie după model feudal japonez, cu un şef în fruntea fiecărei organizaţii. În 2007, arăta guvernul japonez, erau mai mult de 102.000 de membrii Yakuza, făcând parte din 2500 de familii. Numărul acestora a scăzut drastic după ce au fost luate măsuri guvernamentale împotriva bandelor şi a organizaţiilor mafiote din Japonia. Culmea populaţia îi consideră un rău necesar, parte a imaginii despre bine şi rău a filosofiei japoneze. Totodată membrii Yakuza au fost printer cei care au contribuit cel mai mult pentru ajutorarea victimelor cutremurelor şi tsunami-ului care a lovit insulele nipone. Totodată în Asia mai acţionează şi Triadele, o altă organizaţie temută din Extremul Orient. Triadele îşi au centrul puterii în Hong Kong dar au baze şi în Singapore sau Taiwan.

În momentul de faţă există patru triade cunoscute, Wo Hop To, Wo Shing Wo, Sun Yee On, Sap Sie Kie şi Luen. La fel ca Yakuza, Triadele îşi au originea în evul mediu. Mai precis este vorba despre clanurile Hung Mun care în China secolului al XVII lea au încercat să detroneze dinastia Qing pentru a restaura domnia dinastiei Ming. În cele din urmă s-a împărţit în bande răspândite pe tot teritoriul Chinei, ocupându-se cu tot soiul de ilegalităţi, de la prostituţie,şantaj, taxe de protecţie şi până la jafuri şi trafic de droguri. Regimul communist i-a alungat din China, aceştia stabilindu-se în Hong Kong, Singapore şi Taiwan. Membrii triadelor se consideră fraţi de sânge şi nu au o organizare strictă, ca Yakuza, fiind mai multe, bande sau grupări împrăştiate. În anii 60 erau nu mai puţin de 60 de triade. Traficul de droguri, în special cu opiu şi cocaine este una dintre principalele activităţi ale triadelor chinezeşti. Mai fac bani şi din prostituţie, şantaj, taxă de protecţie sau spălare de bani.

Părinţii Mafiei

Poate cele mai celebre organizaţii mafiote îşi au originea în sudul Italiei. De altfel însăşi numele de mafiot şi cuvântul Mafia vine din această parte a Europei. Aici în Italia îşi au originea două dintre cele mai temute şi totodată cunoscute organizaţii mafiote, ”Cosa Nostra” şi ”Camorra”. La fel ca Yakuza sau Triadele, Mafia s-a născut de-a lungul secolelor în Sicilia, o insula ocupată în repetate rânduri şi cu tradiţii medievale bine conservate. Simţul exacerbat al onoarei, opresiunea şi sărăcia au fost ingredientele care au stat la baza naşterii Mafiei în Sicillia în secolul al XIX lea. La începuturi pentru sicilieni ”Mafioso” sau mafiot era cel care îşi făcea singur dreptate în faţa opresiunii străinilor. În secolul al XIX lea, ”mafioso” au început să se grupeze în bande criminale, care practicau şantajul, cereau taxă de protecţie sau jefuiau. În cel mai scurt timp a devenit o organizaţie atât de puternică, încât era recunoscută de statul Italian.

După unificarea statului Italian, adică după 1861, guvernul i-a rugat pe mafioţi să-I scape de bandele agresive care bântuiau insula. Cu o oarecare protecţie din partea statului dar şi prin coruparea unor personaje importante, Mafia s-a răspândit în toată Peninsula având însă ca baze principale Sicillia şi zona Calabriei. Încetul cu încetul clanurile mafiote şi-au făcut loc în economia Italiei, ajungând să controleze afaceri, să intimideze oameni, să ucidă pe cei care le stăteau împotrivă şi să şantajeze. Au ajuns să lucreze mână în mână cu politicienii, oferindu-şi sprijin reciproc. Mafia devenise o putere uriaşă în Italia, cu conexiuni la cel mai înalt nivel. Mafioţii italieni au avut mereu o ierarhie bine pusă la punct, fiecare membru avansând de la simplu colaborator, la locotenent sau chiar ”naş” în funcţie de calităţile sale în lumea infracţională. Totodată Mafia italiană avea ritualuri secrete iar toţi membrii jurau credinţă şi loialitate şefului şi organizaţiei. În caz contrar îşi pierdeau viaţa. Totodată le era impusă omerta, adică legea tăcerii, a secretului afacerilor organizaţiei. Odată cu instaurarea fascismului în Italia, mafioţii au fost alungaţi sau vânaţi. O bună parte au fugit în Statele Unite, acolo unde au pus bazele altor organizaţii mafiote în care au racolat oamenii de toate etniile.

Mafia italiană avea deja un caracter international. În anii 50,Mafia italiană cunoscută sub numele de ”Cosa Nostra”, făcea legea în Italia şi Statele Unite, fiind vârful de lance în afacerile cu jocuri de noroc, sindicate, prostituţie, imobiliare, şantaj, taxe de protecţie, corupţie şamd. Camorra este o altă organizaţie mafiotă din Italia, deosebit de cunoscută. Este de altfel cea mai veche organizaţie mafiotă cunoscută în lumea, cu sediul în Campania, dar cu filiale în toată lumea. Îşi are orginile în secolul al XVI lea în oraşele din Campania, fiind mai degrabă o Mafie orăşenească, diferită de cea rural-siciliană. În anii 90 avea câteva mii de membrii grupaţi în 106 familii cu peste 2700 de crime revendicate în numai ultimele două decenii.

Lumea violenţei şi a drogurilor din emisfera sudică

Printre cele mai violente şi brutale bande şi organizaţii de tip mafiot se află în America Centrală, America de Sud şi sud-estul Statelor Unite. Mexicani, salvadorieni sau columbieni au pus bazele unui imperiu al violenţei, traficului de droguri şi al răfuielilor sângeroase între bande. Una dintre cele mai cunoscute organizaţii criminale de acest gen este MS-13, prescurtarea de la Mara Salvatrucha. Iniţial această organizaţie a fost constiuită în anii 80, de migranţii salvadorieni din Los Angeles. Aceştia trebuia să se grupeze şi să se apere împotriva bandelor care făceau legea în cartierele mărginaşe ale oraşului Californian. În scurt timp MS-13 a devenit o organizaţie care încerca să-I protejeze de violenţa bandelor pe migranţii din toate ţările americii centrale. Misiunea iniţială a MS-13 s-a denaturant iar membrii bandei s-au constiut într-o adevărată organizaţie criminală care făcea legea în cartierele latinos din Los Angeles. Au devenit cunoscuţi pentru violenţa extremă dar şi loialitatea faţă de bandă. S-au răspândit pe tot teritoriul SUA dar şi în Mexic. Sunt recrutaţi din rândul cartelului Sinaloa şi fac parte din rândul tinerilor migranţi care se confruntă cu sărăcia, lipsa de educaţie şi perspectivă. Sunt uşor de recunoscut după tatuajele întinse pe tot corpul dar mai ales în zona feţei.

Deportările din anii 90, mulţi membrii ai bandei fiind trimişi acasă în El Salvador, a dus la răspândirea MS-13 în toată America Centrală, în Guatemala, Mexic şi Honduras. În momentul de faţă MS-13 este o organizaţie mafiotă internatională cu filiale în toată America Centrală dar şi în Statele Unite. Rivalii lor de moarte sunt tot o organizaţie mafiotă cu rădăcini latino, fondată în Statele Unite. Este vorba despre 18 th Street Gang sau M-18. Este una dintre cele mai mari grupări mafiote din emisfera nordică, cu filiale în toată SUA dar şi America Centrală. La fel ca MS-13 îşi au baza în Los Angeles, având numai 30.000 de membri numai în SUA. Au conexiuni şi cu carteluri mexicane. O mare notorietate, poate cea mai mare în Americi o au cartelurile columbiene. Până în 2011, Columbia era cel mai mare producător de cocaine din lume, cu puternice carteluri mafiote în Medellin şi Cali. Pablo Escobar a fost unul dintre liderii legendari ai cartelurilor columbiene şi unul dintre liderii de top ai crimei organizate din America de Sud.

Nu în ultimul rând cartelurile de droguri mexicane sunt recunoscute ca unele dintre cele mai periculoase din lume. Se presupune că traficul cu droguri reprezintă aproximativ 63% din economia mexicană. Organizaţiile de crimă organizată din Mexic sunt deosebit de violente, statisticile indicând cifre incredibile privind numărul de morţi rezultat în urma activităţii acestor grupări mafiote mexicane. A fost descoperită o groapă comună în care erau depuse peste 24.000 de cadaver, victime ale cartelurilor mexicane. Peste 20.000 de oameni au fost răpiţi şi probabil ucişi de organizaţiile mafiote mexicane. Răpirile, violurile, tortura şi crima sunt considerate endemice în anumite zone din Mexic, membrii clanurilor şi bandelor ajungând să folosească în luptele dintre ei, inclusive puşti de asalt sau lansatoare de rachete.

Vă mai recomandăm:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: