Cel mai cumplit masacru de la începutul secolului XX. Aproape 2 milioane de armeni, ucişi în numele naţionalismului

Armenii au creat o cultură unică în zona munţilor Caucaz încă de acum 3000 de ani. Educaţi, civilizaţi şi pe deasupra pricepuţi în domeniul negoţului şi în general al afacerilor, armenii au avut însă de suferit din cauza instabilităţii politice din zonă, bucurându-se doar pentru o scurtă vreme de independenţă şi strălucire politico-militară. Armenii au fost primul popor care a adoptat creştinismul ca religie oficială, încă din secolul al IV-lea d Hr. De-a lungul timpului, armenii au stat sub ocupaţie persană, seleucidă, romană, bizantină, turcică, mongolă şi o bună perioadă sub cea otomană. Datorită calităţilor mercantile, coeziunii de credinţă, dar şi a educaţiei, armenii au reuşit nu numai să supravieţuiască, dar chiar şi să prospere sub ocupaţie străină. Cu toate acestea armenii au stârnit şi ura cuceritorilor. Este vorba despre otomani, cei care i-au considerat pe armeni, o perioadă, trădători şi un pericol la graniţe. De aceea armenii de pe teritoriul otoman au fost supuşi în două rânduri la măceluri cumplite.

Rădăcinile măcelului

Din secolul al XV lea, Armenia a devenit parte a Imperiului Otoman. Turcii musulmani le-au oferit o oarecare autonomie armenilor creştini, dar le-au pus taxe mai mari şi le-au îngrădit o serie de drepturi. Cu toate acestea, armenii au reuşit să prospere sub stăpânire otomană. Începând cu rivalitatea dintre Imperiul Otoman şi Rusia, armenii au început să fie priviţi cu suspiciune de turci. Fiind creştini şi la graniţa cu Imperiul Rus, otomanii credeau că armenii sunt trădători şi că se supun mai degrabă ruşilor decât turcilor. Otomanii erau de asemenea îngrijoraţi de faptul că armenii ar putea pactiza cu ruşii chiar în coasta Imperiului. Suspiciunile la adresa armenilor au crescut odată cu prăbuşirea Imperiului Otoman în secolul al XIX lea. Practic armenii au devenit ţinta frustrărilor otomane la apusul imperiului. Atunci când, în secolul al XIX lea, armenii au cerut drepturi civile, sultanul Abdul Hamid al II lea, obsedat de loialitate, a declarat unui report în 1890 că va ”îi va rezolva cât de curând pe aceşti armeni”. Practic a început să organizeze un progrom coordonat minuţios de stat în perioada 1894-1896. Drept răspuns la protestele armenilor, care cereau drepturi civile, armata otomană a fost trimisă să jefuiască şi să ardă satele armeneşti. Sute de mii de armeni au fost măcelăriţi. A fost primul măcel îndreptat împotriva armenilor.

”Tinerii turci” şi genocidul din Caucaz

În anul 1908, Imperiul Otoman se prăbuşea. Un grup de revoluţionari reformatori numiţi ”Tinerii turci” l-au detronat pe sultanul Abdul Hamid al II lea şi au fondat pe ruinele imperiului un stat constituţional modern. Pe scurt, o republică. Iniţial, armenii s-au bucurat, mai ales că se gândeau că vor scăpa de persecuţiile lui Abdul Hamid. ”Tinerii turci” s-au dovedit însă mai zeloşi în ”turcizarea” fostului imperiu. ”Tinerii turci” aduceau un naţionalist care bântuia prin toată Europa. Pentru ei toţi cei care nu erau turci şi pe deasupra şi creştini, erau o ameninţare pentru noul stat. Armenilor li se pregătea cu adevărat ceva cumplit. În 1914, turcii intrau în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale, adică de partea Germaniei şi a Austro-Ungariei. În acelaşi timp, autoritatea religioasă otomană declara război tuturor creştinilor, în afara aliaţilor militari, bineînţeles. La scurt timp, armenii au primit din nou eticheta de trădători. Şi asta în condiţiile în care armenii erau motivaţi să lupte împotriva Germaniei şi a Turciei pentru a-şi câştiga independenţa. Mai mult decât atât, armenii au organizat batalioane de voluntari care au luptat de partea ruşilor, împotriva turcilor, în zona Caucazului. A fost picătura care a umplut paharul şi motivul excelent pentru turci de a declanşa atrocităţile.

2 milioane de oameni masacraţi

Sub pretextul că vor să-i deporteze pe armeni pentru a asigura graniţa otomană, Guvernul turc a început pe 24 aprilie 1915 genocidul împotriva armenilor. Chiar în acea zi, Guvernul a ordonat arestarea şi executarea a câtorva sute de intelectuali armeni. După aceea, armenii, femei, bărbaţi, copii, bătrâni, au fost încolonaţi şi trimişi într-un marş al morţii prin deşertul mesopotamian, fără apă şi mâncare. De multe ori, armenii trimişi în aceste marşuri forţate erau dezbrăcaţi şi puşi să umble goi sub soarele arzător până cădeau şi mureau de sete. Cei care se opreau pentru a se odihni erau împuşcaţi. În acelaşi timp, ”Tinerii turci” au organizat ”Batalioanele măcelarilor”, formate din criminali şi foşti puşcăriaşi, trimise să omoare tot ce întâlneau în cale. Aceştia au comis atrocităţi greu de imaginat împotriva armenlor. Au înecat oameni în râuri, i-au aruncat de pe stânci, i-au crucificat şi chiar i-au ars de vii.

”Violurile şi bătăile erau la ordinea zilei. Cei care nu erau omorâţi pe loc, erau mânaţi prin munţi şi deşert fără apă, mâncare sau adăpost. Sute de mii de armeni mureau de oboseală sau erau omorâţi”, scria David Fromkin în lucrarea sa ”A peace to end all peace”.

Mărturiile vorbesc despre această campanie de ”turcizare” şi arată că mulţi copii erau răpiţi şi convertiţi forţat la islam şi daţi familiilor turceşti. În alte locuri, femeile erau violate şi forţate să intre în haremuri sau să devină sclave. Familii musulmane s-au mutat în casele armenilor şi le-au luat proprietăţile. Deşi cifrele variază, se estimează că au fost omorâţi peste 2 milioane de armeni în periada 1915-1922. Autorităţile otomane nu au recunoscut genocidul armean.

