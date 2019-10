Cei mai fertili şi potenţi bărbaţi de pe planetă. Cum au reuşit să aibă sute de copii, unii concepuţi la vârste înaintate

Sunt bărbaţi care nu pot face copii, nici cu cele mai costisitoare tratamente. La polul opus sunt însă cei care fac urmaşi pe bandă rulantă fiind capabili să populeze sate întregi cu progeniturile lor. Cei mai fertili bărbaţi de pe pământ sunt în mare parte întâlniţi în zona ecuatorului, în ţările africane sau Asia de Sud. Unii se pot lăuda şi cu 200 de urmaşi, mulţi făcuţi la vârste venerabile.

”Regele fertilităţii” din sudul Africii

Unul dintre bărbaţii cu cei mai mulţi copii din lume, un recordman adevărat, a fost Sobhuza al II lea, regele Swaziland. Acesta a trăit din 1899 până în 1892 şi a fost una dintre cele mai emblematice personalităţi ale continetului african, în perioada luptei contra imperiilor coloniale. Sobhuza al II lea a reuşit să obţină independenţa Swazilandului, de sub tutelă britanică, în anul 1968. A luptat din greu pentru a reda înapoi pământul neamurilor Swazi. De altfel a condus aceste ţinuturi timp de 82 de ani şi 254 de zile, fiind cel mai longeviv monarh din istoria lumii. L-a ajutat şi faptul că a luat tronul la vârsta de 4 luni. Regele Sobhuza al II lea a mai bătut însă un record. La făcut copii. Monarhul african a avut 210 copii oficiali, născuţi între 1920 şi 1970. Ultimul urmaş l-a făcut la 67 de ani. Copiii au fost făcuţi cu cele 70 de neveste oficiale, alături de care trăia. La moartea sa a avut nu mai puţin de 1000 de nepoţi.

”Doctor love”

Un alt rege al fertilităţii a fost tot un african. Se numeşte Misheck Doctor Nyandoro, locuieşte în Zimbabwe şi are 64 d ani. Vârsta nu-l opreşte însă să facă dragoste de mai multe ori pe noapte cu cele 15 soţii. De altfel Doctor Nyandoro spune că se simte mai tânăr şi mai sănătos ca niciodată. Drept dovadă stau şi cei 128 de copii ai săi. Şi nu are de gând să se oprească aici. Africanul are o familie atât de numeroasă încât şi-a fondat propria comunitate şi propriul sat. Este poreclit de vecini ”doctor love”. Şi asta mai ales datorită apetitului său deosebit. Se spune că Nyandoro face dragoste cu patru neveste, pe rând, în fiecare seară. ”Doctor love” a dus o viaţă aspră, într-o ţară măcinată de război şi a supravieţuit cu greu. Cu toate acestea, africanul spune că şi-a găsit calea şi că este fericit cu copiii săi.





Copii făcuţi la 93 de ani





Nigerianul Mohammed Bello Abubakar a fost cu siguranţă unul dintre cei mai potenţi şi fertili bărbaţi de pe planetă. Acesta a trăit până la vârsta de 93 de ani şi a murit în anul 2017. Avea 130 de soţii şi a făcut nu mai puţin de 203 copii până la moarte. Se spune că o parte a nevestelor erau gravide atunci când nigerianul a decedat. Pe scurt, acesta a conceput o parte a copiilor la vârsta de 93 de ani. Mohammed Bello Abubakar nu a avut însă o viaţă uşoară cu autorităţile. În 2008 a fost arestat pentru poligamie, în Nigeria fiind permis un număr maxim de 4 soţii. Bărbatul a scăpat doar cu o amendă şi a continuat să locuiască în satul improvizat pentru familia acestuia.





Şcoli construite pentru a-şi educa copiii





Tot un african a ajuns să construiască singur şcoli fiindcă cele existente erau prea mici pentru a-i găzdui toţi copiii. Purta numele de Ancentus Ogwella Akuku şi a trăit până în anul 2010. Avea 90 de ani şi în jur de 210 copii. A avut în jur de 100 de soţii şi era un om care trăia doar pentru a-şi îngriji uriaşa familie. Akuku şi-a luat prima nevastă la vârsta de 22 de ani. După aceea, căsătoria a devenit noua sa pasiune, la fel şi făcutul copiilor. A ajuns să se căsătorească de mai multe ori pe an şi să-şi viziteze nevestele cât mai des posibil. A fost nevoit să construiască două şcoli pentru proprii copii dar şi o biserică pentru uriaşa sa familie. Se spune că el a pus numele tuturor copiilor.





Electorul şi aventurile sale încununate cu peste 300 de copii





Augustus ”cel Puternic” Electorul Saxoniei a fost cu siguranţă cel mai eficient bărbat din punct de vedere al numărului de urmaşi. Oficial a avut doar 11 copii. Dintre care, cu soţia sa, Christiane Eberhardine of Brandenburg-Bayreuth, doar unul. Specialiştii spun însă că numărul urmaşilor săi, este mai mare de 200. Augustus a fost, de două ori, rege al Poloniei şi Mare Duce al Lituaniei. Pe unde a mers a avut numeroase relaţii extraconjugale. A avut cinci amante cunoscute, Maria Aurora von Königsmarck, Ursula Katharina of Altenbockum, Maria Aurora von Spiegel (la origine o turcoaică numită Fatima), Anna Constantia von Brockdorff şi Henriette Rénard. Cu toate acestea a avut 11 copii.







La aceste amante foarte cunoscute se adaugă, spun o serie de surse, numeroase relaţii cu alte femei. Unele chiar de condiţie modestă. Legendele spun că a avut 382 de copii. Specialiştii spun că nu există dovezi în această privinţă, dar având în vedere faima electorului, bănuiesc că a avut cel puţin 150 de copii. Augustus a murit la 63 de ani în 1733. Anii bătrâneţii au fost grei, fiind bolnav de diabet şi suferind de obezitate. A fost supranumit ”cel puternic” datorită forţei sale herculeene dar şi a capacităţii sale extraordinare de a face mulţi copii.





