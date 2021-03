Băiatul de la ţară ajuns elev fruntaş într-o structură militară de elită. „Nu am mers pe premisa «aici se câştigă bine»”

Satul Sârbi, din comuna botoşăneană Vlăsineşti, nu are mai mult de 1.100 de locuitori şi este un cătun în care localnicii, ca mai peste tot în nordul Moldovei, se confruntă cu sărăcia şi lipsa de perspectivă. Majoritatea localnicilor trăiesc din creşterea vacilor şi vânzarea laptelui către procesatori. Toţi copiii din sat au visuri mari şi speranţe şi-şi doresc, încă de la grădiniţă, să devină pompieri, poliţişti, militari. Cu toate acestea, puţini dintre ei ajung însă să-şi vadă visul cu ochii.

Mulţi îşi caută norocul în străinătate, alţii rămân la îndeletnicirile părinţilor. Nu a fost şi cazul lui Mihai Pancu, un tânăr născut în urmă cu 20 de ani, care şi-a dorit dintotdeauna să devină militar, la Aviaţie. Deşi s-a confruntat cu greutăţile fireşti ale copilului plecat de la ţară, cu multă ambiţie, Mihai a ajuns unde şi-a dorit: la rachete şi artilerie antieriană în cadrul Şcolii de Aviaţie „Traian Vuia”, cu baza la Boboc, în judeţul Buzău.

Elev fruntaş la aviaţie

Mihai Pancu este elev în anul II al Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, considerată coloana vertebrală a învăţământului militar aviatic. Mihai este unul dintre cadeţii silitori şi a ajuns elev fruntaş. Pentru tânărul născut în satul Sârbi, cariera militară este un vis împlinit. De mic se visa militar în Aviaţie, la fel ca şi tatăl său, un sătean din Sârbi care a activat ca maistru militar. „Încă de copil am fost atras de haina militară. Deşi există vorba asta din popor, "nicăieri nu-i ca acasă", ţin să recunosc că aici, în armată, este locul în care mă simt uneori mai bine decât acasă”, spune Mihai Pancu.

Mihai Pancu FOTO Mihai Pancu/Facebook

Tânărul recunoaşte că şi tatăl i-a servit drept model, iar faptul că a ajuns la aviaţie reprezintă cea mai mare realizare a sa, drept pentru care se antrenează şi învaţă cu toate puterile sale. „Cea mai mare realizare este aceasta, că mi-am îndeplinit visul, să îmbrac haina pe care a îmbrăcat-o şi tatăl meu. Când mă vede în uniformă îi trezesc amintiri plăcute de când era si el militar. N-am decât să-l fac mândru de mine”, spune elevul botoşănean.

„Mi-au oferit din puţinul pe care l-au avut”

Drumul lui Mihai până la şcoala de aviaţie nu a fost însă uşor. De mic, acesta a înţeles că pentru un copil de la ţară, dintr-o familie cu posibilităţi financiare modeste, ambiţia şi pasiunea pentru carte şi armată sunt singurele sale arme. A plecat de acasă decis să se întoarcă doar în haină militară. Mihai spune că aşa a învăţat să lupte singur pentru a-şi crea toate oportunităţile şi speră ca prin muncă să-şi îndeplinească singur dorinţele. „Sunt mândru de cum am crescut, mândru de cum m-au crescut ai mei, că am primit după posibilităţi, că nu le-am avut pe toate. Mi-au oferit din puţinul pe care l-au avut, nu totul pe tavă. M-au făcut să înţeleg că atât se poate. Am învăţat că numai de mine depinde totul din acel punct să iau eu măsuri, iar pe viitor o să am şi ceea ce mi-am dorit când eram mic”, mărturiseşte Mihai Pancu.

Mihai este pasionat de sport FOTO Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene

Totodată, tânărul din Sârbi spune că un alt ingredient al succesului său a fost perseverenţa, în acelaşi timp fiind încurajat pe deplin de către părinţi să-şi urmeze pasiunea. „Eu m-am dedicat pasiunii mele. Eu sunt cel care stie ce-i mai bine pentru mine, mi-am găsit pasiunea şi am luptat ca să obţin ce-mi doresc. Am fost şi încurajat de familie să-mi urmez drumul”, mărturiseşte Mihai.

„Vreau să-i răsplătesc pe cei ce au crezut în mine”

Mihai Pancu mai spune că, deşi provine dintr-o familie fără mari posibilităţi financiare, nu a ales armata pentru câştiguri materiale. „Nu am mers pe premisa că "aici se câştigă bine", ci am ales ceea ce într-adevăr îmi place mie. Să faci ceva fără pasiune şi dedicaţie, doar urmărind câştigul, este ceva efemer, lipsit de siguranţă, care mai devreme sau mai târziu se va spulbera, iar tu vei reveni in punctul de unde ai plecat”, spune Mihai. Pe viitor, tânărul din Sârbi speră să ajungă pe cele mai înalte culmi ale carierei în aviaţie şi să-şi ajute familia. ”Aştept cu nerăbdare să ajung în momentul absolvirii, sa fiu repartizat, apoi sa ţintesc cât mai sus pe plan profesional şi să profit de orice oportunitate pe traiectoria asta. Vreau să-mi ajut familia, să-i răsplătesc pe oamenii care au crezut in mine şi în ceea ce-mi doresc. Să-i îndrum si pe alţii înspre cariera asta.”, conchide elevul botoşănean.

