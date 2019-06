Accident bizar la Botoşani. O femeie a fost înghiţită, pur şi simplu, de o groapă de trei metri căscată brusc în asfalt

O femeie din Botoşani a căzut într-o groapă adâncă de 3 metri, după ce s-a surpat porţiunea de drum pe care se afla.

Incidentul a avut loc pe strada Barbu Lăzăreanu, din oraşul Botoşani, în zona Împărat Traian. Acolo, în jurul unui cămin de apă, s-a format o groapă de circa o lună de zile, potrivit localnicilor. Din cauza ploilor din ultima lună, groapa s-a lărgit în subteran.

Pământul de deasupra s-a surpat când o femeie trecea prin zonă. Aceasta a căzut în gol şi a început să strige după ajutor. În zonă s-au adunat mai mulţi oameni, care au sunat la 112.

Indignat, un tânăr i s-a adresat femeii pe care a întrebat-o dacă este bine şi dacă are răni: „ Dai Primăria în judecată, aşa ceva nu este posibil”. Femeia nu are banii necesari să ajungă în instanţă pentru ceea ce i s-a întâmplat şi i-a răspuns amar: „Nu am bani, măi”.



Femeia a fost scoasă de pompieri cu o scară şi transportată cu o ambulanţă SMURD la Spitalul Judeţean Mavromati unde a primit îngrijiri medicale.

Poliţiştii locali au împrejmuit zona pentru a nu mai cădea şi altcineva. Reprezentanţii companiei de apă spun că problema se va remedia săptămâna viitoare.

