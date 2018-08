VIDEO Skoda „eroină“ cumpărată de un român în 1968. Maşina n-a trecut vreodată printr-un service auto, deşi are 800.000 de kilometri la bord

A ieşit pe porţile fabricii acum 50 de ani fix, iar de atunci se află în posesia unui bistriţean. Este povestea unei Skoda model MB 1000, cumpărată în 1968 de la Târgu Mureş, de către o familie de CFR-işti.

Maşina mai poate fi văzută pe străzile oraşului Bistriţa doar la evenimente publice sau personale, când merge la ITP. În ultimele 5 decenii însă autoturismul a văzut marea, muntele şi a bătut ţara în lung şi-n lat.

Remus Tisa, bistriţeanul care a cumpărat maşina în 1968 din Târgu Mureş, are acum 90 de ani şi spune că a făcut doar el cu Skoda MB 1000 în jur de 600.000 de kilometri. Ulterior, autoturismul a rămas moştenire fiului său Sorin Tisa, care se încăpăţânează să o menţină funcţională, pentru a o putea lăsa, la rândul său, copiilor săi.

„Când a venit tata cu maşina aveam 8 ani. Conform facturii originale pe care încă o mai avem a dat pe ea 48.500 de lei. La vremea aceea era o sumă mare. Cu această maşină am fost în tot ceea ce înseamnă concedii, în fiecare an, de la litoral la munte. În concedii, maşina aceasta se transforma în casă pentru mine. Părinţii mei dormeau în cort, iar eu în maşină. Este maşina cu care am crescut, este maşina sufletului meu. Pentru mine n-are preţ. O mai conduc ocazional, la diferite evenimente”, povesteşte Sorin Tisa.

Sorin Tisa alături de maşina copilăriei sale, pe care a primit-o moştenire de la tatăl său

Autoturismul are 800.000 de kilometri la bord, este pe benzină şi are un motor de 988 de centimetri cubi şi 46 de cai putere. Maşina din `68 trece cu brio inspecţia tehnică, iar în service-urile clasice nu a ajuns.

„Nu are probleme mari. În service-urile clasice nu am ajuns cu ea, doar la inspecţia tehnică a fost. Accidente nu am avut cu ea. Am întors eu pe dos uşa din faţă dreapta, la mers înapoi s-a deschis s-a agăţat şi am întors-o pe dos. Acesta este singurul incident, în rest în accidente nu a fost implicată. A fost vopsită doar o dată în 2001. Nu au fost intervenţii la caroserie, doar chituiri la uşa pe care am întors-o eu pe dos. Nu a avut probleme cu rugina deloc”, mai spune Sorin Tisa.

Acesta mărturiseşte că autoturismul a fost reparat de către proprietari mai mult, în faţa blocului sau în atelierul de la CFR şi nu a prea fost curăţată la spălătoriile profesioniste, ci de multe ori chiar în vale. În ultimii ani, pentru a o păstra în starea aceasta, Sorin Tisa are mai multă grijă de ea.

Remus Tisa: „Maşina asta nu rugineşte!”

Remus Tisa spune că datorită procesului de realizare şi mai ales de vopsire, care ar include introducerea într-un cazan cu ulei, autoturismul nu rugineşte. Bistriţeanul spune că secretul pentru modul impecabil în care arată autoturismul este faptul că a fost îngrijită bine şi că nu a fost implicată în accidente.

„Am cumpărat maşina în `68. Are 50 de ani acuma. Nu am avut probleme cu ea, asta a fost făcută pentru export, era echipată cu tot ce trebuie. A fost băgată într-un cazan de ulei şi pe urmă au vopsit-o, nu rugineşte. Peste 600.000 de kilometri am făcut doar eu cu ea. Motorul e acelaşi, doar „intestinele” le-am schimbat, şi „pielea” e aceeaşi. A umblat pe toate dealurile şi pe nişte drumuri doar cu pietre. Pe Valea Oltului erau buruieni pe drum, când mergeam eu cu ea”, explică bistriţeanul.

Remus Tisa a cumpărat maşina în 1968, cu 48.500 de lei

