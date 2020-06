VIDEO Capre-negre surprinse în Parcul Naţional Munţii Rodnei

Imaginile postate pe Facebook de Romsilva-Parcul Naţional Munţii Rodnei sunt surprinse de rangerii Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei cu camerele video amplasate pe teritoriul parcului.

Conform specialiştilor Romsilva, „capra-neagră are o înălţime între 110 şi 130 cm, are o coadă scurtă (maximum 7 cm), având înălţimea la greabăn de 75 cm, cântărind între 30 şi 50 de kg. Are un corp relativ scund, picioare musculoase cu copită despicată, un gât relativ lung terminat cu un cap scurt prevăzut la ambele genuri cu două coarne inelate şi încovoiate spre înapoi.

În spatele coarnelor se găsesc două glande care secretă în perioada de împerechere un lichid cleios cu miros neplăcut. În timpul verii capra-neagră are o culoare spălăcită brun-roşcată, partea inferioară a corpului fiind alb-gălbui, având pe spate o dungă neagră. Iarna culoarea caprei este brun închis, brun negricios, fiind alb pe abdomen şi picioare, capul fiind de culoare albă-gălbuie, pe creştet având o dungă de culoare închisă.

Trăieşte în regiunile înalte stâncoase din munţii Alpi, regiunea Savoia (Italia, Elveţia) până în sudul Franţei, Pirinei, Dalmaţia, Grecia, iar spre nord până în Anatolia, munţii Caucaz, munţii Carpaţi (România), Steiermark (Austria), Tatra Mare (Slovacia), Schwarzwald (Germania).

Animalul trăieşte în grupuri de 15 - 30 de capre formate din capre tinere şi capre mame. Această structură socială se schimbă în funcţie de starea anotimpului. Vara, un animal stă tot timpul de pază pentru a da la timp în caz de primejdie semnalul de alarmă. Iarna, această supraveghere este mai puţin severă, grupurile conduse de un ţap, putându-se amesteca între ele.





În luna noiembrie este perioada de împerechere, ca la sfârşitul lunii mai să fie primele fătări de iezi care ţin până la începutul lui iunie. Perioada de gestaţie la caprele-negre durează 6 luni, iezii devin maturi la vârsta de trei ani, iar o capră-neagră poate trăi între 15 şi 20 de ani. Hrana lor constă din măceşe alpine, muguri şi vlăstari de foioase sau conifere, frunze de plante diferite, iarna caprele consumă muşchi sau licheni. Pericolele la care sunt expuse caprele-negre sunt căderile de stânci, animalele de pradă ca râsul, lupul, ursul, vulturul, iar aici se pot aminti şi vânătorile organizate de om.”

Pe aceeaşi temă:

Narcisele de pe Vârful Saca, din Munţii Rodnei, au înflorit. Jandarmii montani monitorizează zona

Jaf în Munţii Rodnei. Peste 3.300 de copaci au fost tăiaţi ilegal