VIDEO Un bărbat ia la palme un copil de 11 ani, pentru că nu îi place cum şi-a parcat bicicleta

Incidentul a avut loc luni seara, în piaţeta din faţa blocului Lama, din Bistriţa. Victima este un copil de 11 ani, care se juca în piaţeta în cauză alături de alţi prieteni.

Copilul îşi lăsase bicicleta sprijinită de un rondou cu flori. La un moment dat, un bărbat trecut de 50 de ani, se apropie de copil, îl pălmuieşte, îl trage de urechi şi îl bruschează, spunându-i că nu aşa se lasă bicicleta, pentru că încurcă lumea. După ce îl bruschează, bărbatul ia bicicleta şi-l impinge pe băieţel din perimetrul respectiv.

Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul mobil de un prieten de-al băiatului. Imaginile au ajuns la mama copilului, care nu a asistat la întreaga scenă. Femeia, asistentă medicală de profesie, a depus plângere la poliţie, oamenii legii începând o anchetă în acest sens.

„Totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 21:00, în faţa părculeţului de la blocul Lama. Se înserase deja şi copilul nu mai venea acasă, aşa că am coborât în faţa blocului cu copilul meu mai mic. L-am găsit pe băiatul cel mai necăjit, într-un grup de prieteni. Copiii mi-au povestit ce s-a întâmplat şi mi-au arătat că filmaseră câteva secunde. Pe individual acela l-a deranjat bicicleta care nu era parcată regulamentar…Este foarte dureros să vezi că cineva dă în copilul tău! Este inadmisibil! Nu îl cunosc pe individual acela… După ce mi-au povestit copiii, am sunat imediat la poliţie şi am făcut plângere. Au venit la faţa locului, însă individul dispăruse”, a declarat Adina Bugnar, mama copilului, pentru Bistriţeanul.ro.