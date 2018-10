VIDEO Un adolescent din Bistriţa, într-o reclamă la un parfum lansat de celebra Carolina Herrera, alături de unul dintre îngerii Victoria`s Secret

Aventura lui Andrei Dobrin în lumea tumultuoasă a modei a început pe când adolescentul din Bistriţa avea doar 15 ani. Acesta a fost descoperit de un agent din Bucureşti, care a fost pur şi simplu impresionat de pozele sale de la profilul de Facebook, care, culmea, erau din albumul de absolvire a clasei a VIII-a.

„Au văzut pozele mele de album de clasa a VIII-a şi poze făcute de mine cu telefonul. Mi-au cerut detalii fizice, înălţimea, greutatea şi m-au întrebat dacă aş fi interesat să lucrez în acest domeniu. La început nu am luat în calcul foarte tare treaba asta. Am luat în calcul mai multe ipoteze, inclusiv că poate fi o glumă, o şmecherie”, povestea în 2016, pentru „Adevărul”, Andrei Dobrin.

Înalt, subţire şi cu părul vâlvoi, Andrei a început să cutreiere marile capitale ale modei la nici jumătate de an după ce a fost descoperit. Acesta a avut ocazia să defileze pentru case de modă celebre, precum Dior, Prada, Diesel şi a călătorit în mai bine de 10 ţări.

Doi ani consecutivi, în 2016 şi 2017, Andrei a fost desemnat modelul masculin al anului, la Bucharest Fashion Week. Acesta este foarte solicitat la prezentările de modă din Asia.

În reclama Carolinei Herrera

Anul acesta, Andrei Dobrin a ajuns şi în Statele Unite ale Americii, mai precis la New York. Acolo, adolescentul a avut ocazia să ia parte la filmările unei reclame dedicată unui parfum semnat de celebrul designer Carolina Herrera, care a îmbrăcat mai multe prime doamne ale Americii.

Bistriţeanul joacă rolul unui cărăuş dintr-un hotel de lux, care transportă mai multe cutii, una dintre ele având parfumul semnat de Carolina Herrera, în camera de hotel a modelului Lily Aldridge. În reclamă apare şi modelul Hailey Baldwin.

Lily Aldridge este unul dintre cele mai bine cotate modele din industria americană a modei. De ani buni, se numără printre îngeraşii din prezentările Victoria`s Secret.

Potrivit adolescentului, reclama a fost filmată în data de 10 septembrie, la Hotelul St. Regis din Manhattan. Filmările au început la 7 dimineaţa şi s-au întins pe trei ore.

„Am ajuns acolo doar cu gândul de a-mi face treaba, fără să ştiu că voi fi filmat alături de două superstaruri. Mai mult am vorbit cu Lily decat cu Hailey, eu filmând scena mea alături de prima şi pot spune că a fost foarte zâmbăreaţă şi vorbitoare, neţinând cont de statutul de super model pe care îl avea. Mai pe final am schimbat două-trei vorbe şi cu Hailey, după care am făcut poză cu cele două. După ce am terminat, mă simt nevoit să recunosc că am fost foarte nerăbdător să iasă materialul filmat”, a declarat Andrei Dobrin.

Reclama a fost făcută publică în 27 septembrie, pe Facebook-ul oficial al casei de modă Carolina Herrera.

