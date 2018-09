Un fost şofer de TIR s-a făcut coşar high-tech. Aventura ardeleanului care a dus curăţatul coşurilor la un alt nivel

Ciprian Marek are 34 de ani, este căsătorit şi are trei copii, cel mai mic având doar 7 luni. Bistriţeanul îşi spune „Hornarul de Bistriţa“. În urmă cu trei ani, îşi lua viaţa în mâini şi se reprofila, după ce petrecuse doi ani de zile la volanul TIR-urilor, prin toată Europa. A fost determinat să se reprofileze de timpul scurt petrecut acasă, alături de familie. A luat cei 10.000 de euro economisiţi şi i-a investit într-un domeniu despre care nu ştia nimic: coşăritul.

„Aveam familie, copii acasă. Veneam la patru luni, stăteam două săptămâni şi mergeam înapoi. Munca de şofer e foarte stresantă“, explică bistriţeanul motivul care l-a determinat să se reprofileze. Ideea acestei noi meserii i-a venit tocmai când era acasă şi căuta un coşar autorizat care să cureţe hornul casei sale.



A constat că aceştia cer destul de mult pe servicii şi, după un calcul simplu, s-a decis să îşi încerce norocul şi a mers la specializare la Reghin, una dintre puţinele „şcoli“ de coşari din ţară. „Coşarii autorizaţi mi-au oferit nişte preţuri uau. Până la urmă am tras o linie, mi-am făcut nişte calcule şi am zis să mă apuc eu de meseria aceasta. Am început în anul 2015“, povesteşte Marek.

Ciprian Marek munceşte cot la cot cu ceilalţi angajaţi ai săi (Foto: Arhivă Personală)

Cameră video de detecţie

După cursul de formare din Reghin au urmate alte specializări în diferite locuri din Europa, precum Ungaria, Germania sau Italia. Ciprian a învăţat nu doar să cureţe coşurile de fum şi să le întreţină cu mijloace moderne, ci şi să monteze coşuri de fum şi chiar şeminee. În 2017, şi-a deschis în Bistriţa şi un show room cu şeminee şi coşuri de fum. „Eu nu sunt un simplu coşar. Noi facem motaje de coşuri de fum, montăm şeminee cu sisteme cu distribuţie aer cald. Acestea toate se învaţă din cursuri şi calificări, pe care nu le găsim oriunde. Folosim o cameră video de detecţie. Sunt coşuri de fum care au probleme şi băgăm o cameră acolo şi vedem problema. Nu a fost niciun coş până acum care să nu poată fi rezolvat“, explică bărbatul.

La Ciprian Marek apelează mai toate primăriile, şcolile şi instituţiile din Bistriţa-Năsăud. El are momentan trei angajaţi cu care lucrează cot la cot. Toţi s-au reprofilat: „De exemplu un băiat a fost agent de vânzări pe call center, un băiat se ocupa cu IT-ul şi altul - şofer pe maşini mici de marfă“. Până acum, bistriţeanul a investit în total peste 20.000 de euro în acest business, despre care spune că are un potenţial enorm. El insistă foarte mult pe calitate, care poate face diferenţa în timp şi te ţine departe de incendii sau alte probleme.

Alături de un alt angajat, curăţând coşul de fum al Colegiului Tehnic „Grigore Moisil”, din Bistriţa (Arhivă Personală)

„Potenţialul este foarte mare. Eu o dezvolt afacerea în continuare. An de an depăşesc o creştere de 100%. În fiecare oraş este primărie, şcoli, centre, eu le fac metenanţa pe tot anul. Am început de la o singură perie şi am ajuns la scule moderne“, concluzionează „Hornarul de Bistriţa“.

A reprezentat România la cea mai mare întâlnire a coşarilor din lume

Ciprian Marek încearcă să promoveze coşăritul oriunde merge, deşi a descoperit această meserie abia acum trei ani. Anul acesta, bistriţeanul a ajuns inclusiv la întâlnirea mondială a coşarilor din întreaga lume, care a avut loc, în luna august, în Italia.

„Coşeritul e o tradiţie veche, care a fost ieşită din peisaj, iar acum am apărut noi şi o promovăm. În Italia am participat la Ziua Mondială a Coşarilor, se ţine o dată pe an şi vin din toată lumea. Au fost anul acesta din China, Japonia, inclusiv din Brazilia au fost coşari, deşi acolo se ocupă cu sistemul de ventilaţie. Au fost 1.300 de coşari, peste 15.000 de turişti. Am fost 10 din România, cei mai mulţi din Ardeal”, spune bistriţeanul.

Bistriţeanul a reprezentat România la cea mai mare întâlnire a coşarilor din lume (Foto: Arhivă personală)

