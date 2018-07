Un arhitect care nu şi-a găsit job a devenit designer de jocuri pentru mobil

Iustin Nechiti are 29 de ani şi a terminat şcoala la vârsta la care cei mai mulţi sunt deja integraţi în piaţa muncii. Asta pentru că s-a pregătit 6 ani să devină arhitect. Iustin a terminat Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca în anul 2014.

Deşi ne-am fi aşteptat ca următorii paşi să nu ridice mari probleme, tânărul originar din oraşul Năsăud (judeţul Bistriţa-Năsăud) şi stabilit în Cluj-Napoca, s-a trezit că nimeni nu-l angajează în domeniul pentru care s-a pregătit temeinic atâta vreme.

„Când eram în ultimul an de facultate am început să trimit e-mailuri la majoritatea firmelor de proiectare pe care le cunosc, din Cluj-Napoca. Niciun răspuns...în afară de o firmă care mi-a spus că nu angajează momentan. Am intrat în panică şi m-am trezit la sfârşitul anului 6 că trebuie să mă întorc la Năsăud”, îşi începe povestea Iustin.

Conjunctural a găsit un job, în cu totul alt domeniu decât cel în care s-a pregătit şi a acceptat pe loc, deşi nu ştia mare lucru despre jocurile pentru mobile. Aşa se face că, în 2014, anul în care a terminat arhitectura, s-a apucat să facă design de jocuri pentru mobile.

În jumătate de an a învăţat tot ce trebuia să ştie

„Am avut noroc că ştiam un tip, care mi-a propus să vin la firma lui, care face jocuri pentru smartphone-uri. Am acceptat din prima, din două motive: nu aveam altă variantă, mi se părea ceva nou şi interesant, iar salariul era mai okey decât cel pe care l-aş fi luat la o firmă de proiectare. E şi un job creativ”, mai spune năsăudeanul.

Singura pregătire pe care o avea Iustin în acest domeniu erau orele de informativă din liceu, întrucât terminase la profilul mate-info. În rest, de folos i-au fost creativitatea şi perseverenţa.

„În jumătate de an de la angajare am început să produc conţinut şi m-am tot perfecţionat şi încă învăţ, că sunt multe de învăţat. Sunt la nivelul la care pot să îi învăţ pe cei nou-veniţi în firmă ce au de făcut şi să îi ajut”, completează tânărul.

Firma la care lucrează din 2014 Iustin se ocupă cu jocuri de simulatoare auto. El este responsabil de partea de „environment”, adică hărţile şi oraşele pe unde merg maşinile.

A schimbat, pe hârtie, faţa oraşului natal

Acesta şi-a concentrat atenţia asupra pieţei din centrul Năsăudului, care în perioada interbelică găzduia toate marile evenimente ale oraşului, cum se întâmpla în toate burgurile din Transilvania.

Proiectul conţine, pe lângă o piaţă pietonală şi un centru cultural, practic o transformare a actualei case de cultură. În proiectul lui Iustin, acesta găzduieşte casa de cultură, sediul bibliotecii şi o cafenea cu librărie.

Iustin propunea transformarea pieţei din centrul oraşului într-un spaţiu de socializare, dedicat locuitorii oraşului şi nu şoferilor grăbiţi, aflaţi în tranzit FOTO: Arhivă Personală

„În perioada interbelică, centrul oraşului găzduia un târg de animale, era o piaţă deschisă ca orice oraş transilvănean. Era o piaţă deschisă unde se întâmplau evenimente, care reuneau locuitorii. Centrul istoric găzduia Banca Mercur, primăria, şcoala de fete sau Banca Aurora. Centrul a fost gândit iniţial ca o piaţă, care a fost mutilată în perioada comunistă, când s-a făcut acolo un sens giratoriu. Alţii îşi creează de la zero aşa ceva, iar noi avem fondul construi deja şi nu-l exploatăm”, povestea Iustin în 2014.

Tânărul arhitect închidea practic circulaţia din centrul oraşului, pe care îl transforma într-o zonă pietonală, menită să găzduiască evenimente sociale. În momentul de faţă, prin zona transformată pe hârtie de Iustin trece o stradă de tranzit, care duce tot traficul, tocmai prin centrul oraşului.

Aplaudat de specialişti şi reprezentanţi ai administraţiei locale, proiectul lui Iustin nu a fost nici măcar luat în calcul pentru a fi aplicat în Năsăud, asta deşi tânărul l-a pus la dispoziţia autorităţilor fără nicio pretenţie.

Vă mai recomandăm: