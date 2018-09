Student român premiat peste hotare după ce a pus bazele unui program care construieşte imagini pe baza unei descrieri

Cristian Bodnar a terminat anul acesta studiile superioare la The University of Manchester, unde a ajuns imediat după finalizarea Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa, o adevărată fabrică de olimpici.

Bistriţeanul a participat cu proiectul său de diplomă la Undergraduate Awards, vizând titulatura Global Winner în Computer Science, premiu cunoscut drept Junior Nobel Prize.

Telefonul cu vestea bună a organizatorilor, cu sediul în Dublin a venit într-o dimineaţă, când bistriţeanul se afla la muncă. 5.000 de lucrări de cercetare, redactate de studenţi de la cele mai bune universităţi din lume, s-au bătut la cele 25 de categorii ale competiţiei. Juriul este format din experţi şi profesori de la Harvard, Cambridge, Yale sau alte universităţi de prestigiu.

Evenimentul este patronat de preşedintele Irlandei încă din 2012, tot el le acordă distincţiile studenţilor, în cadrul galei care va avea loc în luna noiembrie.

Programul bistriţeanului crează imagini de la zero

Bistriţeanul a reuşit să câştige renumitul premiu cu un program care creează imagini, de la zero, pe baza unei descrieri.

„Este un program care generează imagini din text. Îi dai o descriere şi încearcă să îţi genereze o imagine care să se potrivească, ca şi cum un om şi-ar imagina aşa ceva. Sunt imagini noi, nu sunt imagini care vin dintr-un set de date. Când cauţi pe Google găseşti imagini existente. Programul acesta creează imaginile, aproape din nimic”, explică bistriţeanul.

Acesta mărturiseşte că a citit multe lucrări de cercetare până să ajungă la această idee şi că programul şi lucrarea de cercetare i-au „răpit” 9 luni. Nu era zi sau noapte în care să nu se gândească cum poate să pună în aplicare mai bine ideile pe care le avea. Mai mult, şi-a dus o tablă în camera în care dormea, pentru a-şi putea nota pe ea ideile, oricând.

Tocmai această dedicare, acurateţea şi inovaţia pe care a adus-o bistriţeanul i-a convins pe membrii juriului.

„Au fost nişte idei noi şi rezultatele obţinute. Foarte mulţi studenţi nu se aventurează pentru a produce ceva nou, de obicei e o chestie pe care o faci la master sau doctorat. E destul de matematică lucrarea, eu am pornit de la nişte idei abstracte sau teoretice”, mai spune Cristian.

Acesta i-a dedicat lucrarea fratelui său mai mic, care este în clasa a VIII şi care speră să îi urmeze calea în lumea calculatoarelor. Spune că este metoda sa de a se revanşa pentru faptul că a lipsit de lângă el în ultimii trei ani.

Un grup de cercetători din Canada i-au citit şi citat lucrarea bistriţeanului şi au dat exemplu programul gândit de el ca posibilă variantă de generare a imaginilor medicale, de care au nevoie specialiştii din acest domeniu.

A făcut internship la Amazon

Cristian se pregăteşte să înceapă un masterat axat pe cercetare la prestigioasa Universitate Cambridge. Până una alta, acesta a lucrat vara aceasta şi vara trecută la Improbable, un start-up din Londra, care pune pe picioare un sistem de operare, cu care vrea să creeze lumi virtuale imense.

În prima vară, bistriţeanul a făcut un internship în Scoţia, la giganţii de la Amazon. Era modalitatea lui de a suporta o parte din cheltuielile pe care le presupuneau studiile în afara ţării.

„La Amazon mi-am şi dat seama că e prea mare compania ca să vezi efectele a ceea ce faci. Eşti o părticipă foarte mică în tot mecanismul acela. La Amazon am lucrat la un program care clasifica. Se ocupau şi de albume de muzică, erau multe care erau relansate şi am lucrat la un sistem automat dacă albumele sunt noi sau relansate. Am lucrat şi la nişte unelte de-ale lor interne. Nu a fost chiar aşa interesant. La celălalt start-up am lucrat la nişte chestii de infrastructură, iar vara aceasta am lucrat la nucleul sistemului de operare pe care îl pregătesc ei”, completează tânărul.

