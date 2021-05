Spaniolul care a ales să se vaccineze în România. Motivul neaşteptat pentru care a venit până aici în loc să se imunizeze acasă

Rafael Munoz Giner (37 ani), este un cetăţean de origine din Spania, căsătorit cu o româncă, însă fără reşedinţă în România. Rafael spune că a venit să se vaccineze în România, pentru că la el în ţară ar mai fi durat luni bune până când putea să se imunizeze. Ibericul susţine că spaniolii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 40 de ani se vor putea imuniza abia începând cu luna octombrie. În schimb, în România totul a fost o formalitate, la centrul drive-through din Bistriţa.

„În Spania numai în decembrie aveam posibilitatea de a mă vaccina, iar dacă mi s-a oferit posibilitatea să mă vaccinez aici, am preferat să nu mai aştept pentru că tot timpul există riscul să ne contaminăm. Am avut norocul acesta şi am profitat. În plus, am vrut să mă vaccinez şi cu Pfizer pentru că am auzit că AstraZeneca e ceva mai problematic. Mi s-a părut superb să mă pot vaccina din maşină, a mers repede, nu am avut de aşteptat, aşa că pot spune că sunt foarte bine organizate lucrurile.

Noi, în Spania, la început am avut puţine doze de vaccin şi lucrurile s-au mişcat foarte încet. Acum s-au mai primit vaccinuri şi se vaccinează în jur de 250.000 de persoane pe zi. Până ieri erau administrate 19 milioane de doze, dar noi sunt 48 de milioane de locuitori şi trebuie două vaccinuri pentru fiecare persoană. Aşa că merg lucrurile încet. Noi, cei între 20 şi 40 de ani, abia din octombrie încolo putem să ne vaccinăm”, a spus Rafael Munoz Giner, potrivit cotidianului Timpul Online.

