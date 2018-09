„Proful de role“, un veterinar de 74 de ani care-i învaţă pe tineri totul despre patine

„Eu sunt medic veterinar de meserie. Am învăţat să patinez de copil mic, dar am aprofundat domeniul mai serios când am mers la facultate, la Cluj, unde era un lac care iarna se transforma în patinoar, iar acolo se făceau cursuri de patinaj artistic. Iarna, de la 19.00 la 22.00, aveam program de patinaj, chiar şi când eram în sesiune. Îmi plăcea foarte mult. S-a întâmplat să mă remarce persoana care se ocupa de patinajul artistic, iar una dintre fete nu avea partener. Aşa am început să învăţ care e treaba cu patinajul artistic“, îşi începe povestea Damian Niculae (74 de ani) din Bistriţa-Năsăud.

În ciuda vârstei înaintate, Damian Niculae nu lasă să treacă nici măcar o zi fără să facă sport. Şi stilul de viaţă echilibrat se completează cu o alimentaţie sănătoasă şi un somn odihnitor.

Septuagenarul încă practică cu plăcere meseria sa, cea de medic veterinar, fiind unul dintre puţinii şi cei mai pricepuţi specialişti în reproducere şi străbătând judeţul în lung şi-n lat. Damian Niculae a fost cel care a făcut primele inseminări artificiale din Bistriţa-Năsăud, în anii ’80. Bistriţa-Năsăud a fost al patrulea judeţ din ţară unde s-au făcut inseminări artificiale înainte de Revoluţie.

Repartizat după facultate în comuna Galaţii Bistriţei, Damian Niculae a început să îi înveţe pe copiii de acolo să patineze şi chiar să danseze pe patinoarul natural în care se transforma o baltă din zonă. Medicul veterinar a mers mai departe şi i-a învăţat pe copiii de la ţară inclusiv să joace hochei.

A AJUNS INSTRUCTOR DE PATINAJ

Reîntors la Bistriţa după câţiva ani petrecuţi în comuna Galaţii Bistriţei, Damian Niculae a început să frecventeze toate patinoarele amenajate pe timp de iarnă în oraş, iar în scurt timp a ajuns instructor de patinaj.

„Mai serios am început în urmă cu vreo zece ani să îi învăţ şi pe alţii. Eram zilnic pe gheaţă şi erau copii care mă căutau să îi învăţ. Veneau inclusiv de la ţară la cursurile mele“, precizează medicul veterinar.

Cel mai tânăr învăţăcel a avut ddoar 2 ani şi 8 luni. În doar trei şedinţe, a învăţat să se dea pe patine. Profesorul de dans pe role recunoaşte că atunci când vine vorba despre cei mici, de cele mai multe ori are nevoie de „translator“ pentru a se putea înţelege cu ei.

Momentan, cel mai mic cursant are doar 4 ani şi jumătate, însă copiii pot fi învăţaţi să se dea pe patine sau role încă de la 3 ani. Cel mai în vârstă cursant a avut 72 de ani şi a învăţat să se dea pe role chiar în Parcul Municipal din inima Bistriţei.

FACE SINGUR COREGRAFIILE

„După ce se termina sezonul şi nu mai era patinoarul deschis, nu mă simţeam bine. Cu patinele mă puteam da doar câteva luni pe an. Am zis ce-ar fi să încerc şi pe role? (…) Am luat rolele şi am constatat că e la fel ca pe patine. După ce am cumpărat rolele, am mers în parcare şi am început să fac figuri, coroane şi sărituri, m-au văzut copiii din bloc şi îndată şi-au cumpărat role şi am început să îi învăţ“, povesteşte Damian Niculae aventura începută cu dansul pe role în urmă cu şase ani.

Doar anul acesta, Damian Niculae a învăţat mai bine de 50 de copii să se dea pe role. La aceştia se adaugă şi mai mulţi adulţi. Momentan, patru doamne frecventează cursurile bistriţeanului. Ele învaţă să se dea pe role împreună cu copilaşii lor. „Profesorul de role“, cum i se spune, face totul voluntar şi când este vorba despre copii, şi când este vorba despre adulţi.

Cu cei mai avansaţi merge puţin mai departe şi face adevărate show-uri cu muzică în parcul municipal sau chiar în curtea unui colegiu din Bistriţa. La fiecare curs, Damian Niculae vine pregătit cu o mătură, cârpe pentru a curăţa suprafaţa pe care se dansează, dar şi cu boxe portabile, pentru a le asigura copiilor toate condiţiile de care au nevoie.

Medicul veterinar îi consiliază pe cei care vor să înveţe să se dea pe role şi cu privire la ce fel de role trebuie să cumpere şi uneori chiar le-a oferit cadou unora sau i-a ajutat să obţină reduceri de preţ. Pensionarul face singur coregrafiile şi include muzică populară, latino sau chiar vals. În fiecare săptămână, pensionarul ţine două cursuri de dans pe role, a câte o oră şi jumătate fiecare.

„DACĂ FACI MIŞCARE, TOTUL MERGE FOARTE BINE“

Chiar dacă doar de două ori pe săptămână îi învaţă pe alţii să se dea pe role, Damian Niculae iese zilnic la plimbare prin parcul municipal şi ajunge să îi înveţe ad-hoc, pe aleile din parc, şi pe alţi doritori să meargă pe role. Bărbatul recunoaşte că dacă nu iese o săptămână cu rolele, se simte „pur şi simpu bolnav“.

„Pentru mine asta e sănătate curată! Mişcarea contează foarte mult, la fel ca mâncarea bună şi somnul odihnitor. Dacă nu ies într-o săptămână cu rolele nu mă simt bine. Eu m-am convins dacă faci mişcare, totul merge foarte bine, inclusiv activitatea sexuală“, explică medicul veterinar.

Cât despre reacţiile pe care le au alţii când îl văd pe role prin parc, spune că unii se miră, alţii râd: „Mi-a zis un cunoscut care mergea în baston, deşi e mai mic decât mine, că am dat în mintea copiilor şi râdea de mine“.

