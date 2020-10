Primarul din Sângeorz Băi Traian Ogâgău, care s-a filmat în timp ce îşi umilea fiica, validat pentru un nou mandat. Decizia poate fi contestată

Traian Ogâgău captura via Facebook

„V A L I D A T pentru noul mandat! MARE VICTORIE dragii mei sângeorzeni! Ce m-aş fi făcut fără sprijinul dumneavoastră?! Mulţumesc bunului Dumnezeu şi tuturor sângeorzenilor pentru susţinere şi implicare! Rugăciunile voastre au fost ascultate! Am avut şi am încredere în justiţie!”, a scris Ogâgău pe Facebook joi seară.

Judecătoria Năsăud a validat mandatul primarului ales al oraşului Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, care a candidat ca independent la scrutinul din 27 septembrie, relatează TimpOnline.ro.

Instanţa a respins totodată cererile de invalidare formulate de viceprimarul Virgil Dumitru şi de PSD Bistriţa-Năsăud prin preşedintele Radu Moldovan.

Conform legii, hotărârea poate fi atacată cu apel la Judecătoria Năsăud.

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, a semnat, miercuri, ordinul de încetare înainte de termen a mandatului obţinut în 2016 de primarul din oraşul Sângeroz-Băi, Traian Ogâgău.

Ordinul a fost semnat „ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea executării pedepsei”, precizează un comunicat al Prefecturii Bistriţa-Năsăud.

Reprezentanţii instituţiei au precizat, pentru News.ro, că este vorba despre încetarea mandatului pentru care Ogâgău a fost ales în 2016, întrucât Judecătoria Năsăud nu validase încă mandatul pentru care Traian Ogâgău a fost reales la 27 septembrie 2020.

Traian Ogâgău a fost condamnat, în luna iulie a acestui an, de către magistraţii Judecătoriei Năsăud, la un an de închisoare cu suspendare şi un termen de supraveghere de doi ani, pentru comiterea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. El a contestat sentinţa Judecătoriei Năsăud, însă marţi, 13 octombrie, Curtea de Apel Cluj a menţinut decizia instanţei de fond.

Ogâgău a fost reales la scrutinul din 27 septembrie, la care a candidat independent, cu peste 65% din voturi. El a fost susţinut tacit la aceste alegeri de PNL, care nu a avut candidat pentru Primăria Sângeroz Băi. Edilul, la rândul său, a postat mai multe fotografii pe Facebook în care îşi exprima susţinerea pentru echipa PNL, utilizând inclusiv sigla PNL pe fotografii ale sale.

Ogâgău a intrat în atenţia opiniei publice după ce au apărut imagini filmate chiar de el, în care o pune pe fiica sa să stea în genunchi, dezbrăcată de la brâu în sus şi o umileşte.

După ce Prefectura Bistriţa-Năsăud a făcut publică decizia privind încetarea mandatului său înainte de termen, Traian Ogâgău a postat, miercuri după amiază, pe Facebook, un mesaj adresat susţinătorilor săi.

"Ţinând cont de evenimentele din ultimele zile, aud că intenţionaţi să faceţi o adunare mâine seară pentru susţinerea mea. Vreau să fac apel la calm şi răbdare, până la finalizarea demersurilor legale, oricum ar fi, făcută îndeplinind condiţiile prevăzute pentru combaterea pandemiei. Consider că nu este cazul şi nici momentul pentru aşa ceva şi să avem încredere în bunul Dumnezeu şi în justiţie dragii mei, până la capăt! Am trecut noi prin şi mai grele momente dar împreună am reuşit întotdeauna” a transmis Ogâgău.