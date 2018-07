Primarul „off-road“ din Spermezeu: le dă piloţilor o păşune de 400 de hectare şi se întrece cu cei mai buni din ţară

Sorin Hognogi (PNL) conduce comuna Spermezeu din Bistriţa-Năsăud deja de un deceniu, fiind ales pentru a treia oară în 2016 de 85% din alegători, acesta fiind unul dintre cele mai bune scoruri din judeţ.

Edilul are însă două pasiuni mai puţin obişnuite pentru un funcţionar public: fotbalul şi Off Road-ul. De când se ştie îşi petrece timpul liber turând motoarele maşinilor de teren pe dealurile din comuna natală.

„Le am de mult aceste pasiuni şi aş fi vrut să mă pot „îmblânzi”, dar nu reuşesc. Îmi place extraordinar de mult (n.r. off road-ul), întotdeauna am fost un primar plin de adrenalină şi încă dinainte de a fi primar am avut un ATV, căruia eram capabil să îi termin ambreajul într-o oră. Am mai avut o Feroza Daihatsu, cu care mergeam peste toate răzoarele. E o pasiune care a rămas în mine. De când sunt primar sunt mai reţinut, dar am rămas plin de adrenalină”, spune Sorin Hognogi.

Acesta a mai avut ATV-uri pentru offroad, dar şi un Volkswagen Tuareg, de-a lungul timpului.

Weekendul ce urmează, în data de 7 iulie, comuna pe care o conduce va găzdui a treia ediţie a unei competiţii dedicate Off Road-ului. Dacă la primele ediţii primarul s-a mulţumit cu a le pune concurenţilor la dispoziţie 400 de hectare de păşune unde îşi puteau testa maşinile şi măsura forţele, anul acesta Sorin Hognogi va participa şi el la categoria „hobby”.

A vrut să participe cu Dusterul de la primărie

„Avem o suprafaţă de păşune de 400 de hectare, iar concurenţii care au participat şi la ediţiile precedente au zis că nu au mai văzut în România locuri aşa frumoase. 90% din traseu e vizibil, iar pe lângă acest lucru extraordinar că poţi să admiri peisajele, avem nişte zone abrupte şi nişte pâraie, care necesită motoare bine pregătite. Pentru cei care nu reuşesc să iasă din nămolul „pregătit” de organizatori avem două buldoexcavatoare care pot să îi tragă pe concurenţi din nămol să-şi continue circuitul. Sunt aşteptaţi în jur de 70 de participanţi, la trei categorii: una grea, una mai accesibilă şi una de hobby”, spune primarul.

Sorin Hognogi a vrut să participe la competiţie cu Dacia Duster de la primărie, însă a renunţat la idee gândindu-se că lumea ar putea interpreta greşit acest lucru şi a apelat la un prieten pentru a face rost de o maşină corespunzătoare.

Primarul spune că anul acesta va „testa” terenul, urmând ca la ediţiile viitoare să îşi încerce norocul şi la alte categorii. Acesta va participa cu un Mitsubishi mai vechi de 10 ani, împrumutat de la un prieten şi speră ca până la ediţiile viitoare îşi achiziţioneze şi pregătească o maşină pentru off road. Primarul profită de această ediţie şi pentru a se inspira de la ceilalţi concurenţi.

În urmă cu trei ani, primarul a făcut cadou unui localnic din satul Hălmăsău una dintre autoturismele sale de teren, pentru a putea să ajungă la casa sa, situată pe un deal, într-o zonă greu accesibilă.

„Acum 3 ani de zile am dat Feroza Daihatsu unei familii din localitatea Hălmăsău, care avea o fetiţă mică, bolnavă. Familia a reparat maşina şi se foloseşte de ea şi acum să poată să vină până la drum mai accesibil. Stăteau pe un deal şi au văzut că ţineam maşina în curte la primărie şi mi-au cerut-o, au reparat-o ei. Şi astăzi încă e la ei maşina respectivă. I-am donat-o definitiv”, povesteşte edilul.

