Juristul şi coafeza care construiesc poveşti cu spiriduşi şi dragoni din piese de Lego

Maria şi Dan Sabău au 42 şi 41 de ani şi au job-uri total diferite. Ea este coafeză, iar el este jurist. Locuiesc în Bistriţa şi au doi băieţi, cel mai mic dintre ei având doar 6 ani.

Ce îi deosebeşte pe cei doi de orice cuplu normal este pasiunea neobişnuită pentru Lego. Culmea, cei doi şi-au descoperit pasiunea de curând, în urmă cu doar trei ani, în timp ce căutau o activitate creativă pentru copiii lor.

„Prima dată am venit la expoziţiile Lego, cu copiii, am văzut, ne-a plăcut şi am început să întrebăm cum sunt făcute. Am dus prima dată copiii la club, i-am înscris, le-a plăcut. Am început să mergem şi noi cu ei şi să construim fără să ne dăm seama şi noi”, spune Maria Sabău.

Aşa a luat naştere o lume fantastică, ce se întinde pe câţiva metri buni şi este compusă din mii de piese Lego. Nici tema construcţiei lor, pe care au început s-o dezvolte acum trei ani, nu a fost aleasă întâmplător.

Fascinată de dragoni şi spiriduşi, Maria a început să caute dragoni, iar după ce a achiziţionat primul set a apărut dorinţa de a face ceva mai mare, mai grandios: „Ideea a plecat de la faptul că îmi plac dragonii şi elfii foarte tare. De aici am ajuns la seturile Lego cu dragoni şi de acolo la o poveste”.

Unele elemente care compun această adevărată poveste cu creaturi suprarealiste, negative şi pozitive, au fost refăcute de zeci de ori. Asta pentru că nu fac parte dintr-un set, ci au fost realizate din piese comune, iar până când proiectul a coincis cu imaginaţia a durat ceva timp.

Lumea „fantastică” e asamblată în luni de zile

Maria vine mai mult cu ideile, iar soţul său le pune în practică. Tot ea face şi achiziţiile de seturi şi retuşează lucrarea la final. Doar pentru a asambla miile de piese Lego, cei doi au nevoie de câteva luni de zile. Din lipsă de spaţiu, mare parte din timp, lumea fantasy se ascunde în cutii, fiind scoasă la iveală în special la competiţii.

Activitatea şi-o desfăşoară fie acasă, fie la clubul de Lego, pe care îl frecventează şi copii lor. Tot acolo depozitează parte din piese.

„Soţul mă completează perfect. Eu îi dau ideea, iar la sfârşit vin şi spun: Aia nu trebuia aşa, aia trebuie aşa. Acolo mă bag şi eu, la modificări şi la detaliile care trebuie aranjate într-un anumit mod. Acolo e treaba mea de fapt”, mai spune coafeza.

Când se apropie expoziţiile Lego, iar minunea din cutii este dezvăluită, Dan petrece şi jumătate de zi asamblând piese lego. Deşi copiii nu prea sunt pasionaţi de această temă, soţii Sabău spun că nu de puţine ori cei mici i-au ajutat cu idei şi sugestii.

Pasiunea celor doi pentru fantezie nu se opreşte aici. Cei doi obişnuiesc să urmărească şi animaţii şi filme pe această temă, iar acum relaxarea din faţa televizorului nu face altceva decât să le stârnească imaginaţia şi să vină cu noi idei pentru proiectele lor Lego.

„Sunt mulţi cărora le-ar place, dar nu-şi dau voie. Îşi spun: mno, cum să merg să construiesc? Că nu am timp, am copii, am altele de făcut. E o metodă foarte bună de relaxare, mai ieşi din ce e în jurul tău. Aşa iese la iveală copilul din noi. Acum avem la dispoziţie nişte lucruri pe care când eram copii nu le aveam. Ai atâtea la îndemână, încât nu poţi să te rabzi şi să nu faci. E greu să îţi găseşti timp liber, dar şi când îţi găseşti”, mai spune bistriţeanca.

Aceasta recunoaşte că nu toţi prietenii văd cu ochi buni pasiunea lor. Dacă unora li se pare foarte interesant ce reuşesc să construiască, alţii consideră acest hobby ca o pierdere de vreme destul de costisitoare.

