FOTO O florăreasă fără şcoală investeşte tot ce are în fiica ei, campioană la dans de societate şi gimnastică ritmică: „Am simţit că nu mai pot, dar nu m-am lăsat“

Nemişcată, cu un telefon mobil „deştept“ în mână, Iuliana Adam (47 de ani) o filmează pe Patricia (12 ani), în timp ce dansează în cadrul unui eveniment dedicat bătrânilor. Este metoda sa de a „colecţiona“ amintiri şi dovezi că fetiţa sa Patricia a început să reuşească în viaţă, la vârsta la care alţii încă se joacă cu păpuşile.

Iuliana Adam nu are nici măcar o clasă, nu ştie să citească şi să scrie, însă a făcut tot posibilul ca fiicei sale să nu-i lipsească nimic. Femeia, care este una dintre cele mai vechi florărese din Bistriţa, practicând această meserie încă de când ea era o copilă, a investit masiv în educaţia fetiţei. Întrebată ce o motivează să facă sacrificii financiare enorme pentru pregătirea fiicei sale, Iuliana Adam spune: „Am vrut ceva mai bun pentru ea. Am vrut să îi dau o ocupaţie, am fost de una singură şi am zis că, dacă nu am putut mai mult pentru mine, să o ajut pe ea să aibă mai mult. Să ajungă departe în viaţă“.

Florăreasa a dus-o pe fiica ei la gimnastică ritmică şi dansuri de societate încă de când avea patru ani, iar opt ani mai târziu Patricia se poate lăuda cu un palmares impresionant: 18 trofee, 120 de medalii şi 225 de diplome.

Patricia Adam, în timpul unui spectacol, alături de partenerul său

În prima fază, Iuliana a fost cea fascinată de dansul de societate şi de gimnastica ritmică, iar copila, împinsă de la spate la început, a ajuns să iubească şi ea cele două activităţi.

„Nu a venit acasă fără locul I sau II oriunde a mers în ţară, fie că a fost vorba de gimnastică sau de dansuri de societate. Când pot, merg cu ea, facem jumi-juma la benzină cu părinţii băiatului cu care dansează. Niciodată nu mi-a trebuit să mă ducă de gratis, m-am împrumutat sau la salariu le-am dat la oameni banii, că şi ei muncesc pentru banii ăia şi-s toate atât de scumpe“, precizează Iuliana.

Cu câţi bani trăiesc pe lună

Iuliana provine dintr-o familie de romi, fraţii săi fiind angajaţi ai firmei de salubritate din oraş. Niciunul dintre membrii familiei nu are şcoală, iar Iuliana a vrut ca acest lucru să se schimbe tocmai cu fiica sa. Femeia îşi creşte fiica singură şi până acum doi ani avea două job-uri: muncea la sera primăriei şi, după program, bântuia localurile şi terasele din Bistriţa cu flori de vânzare. Acum a rămas doar cu locul de muncă de la seră, iar veniturile sale lunare nu trec de 1.300 de lei. Cele două locuiesc într-o locuinţă socială oferită de către Primăria Bistriţa.

Patricia se antrenează la gimnastică ritmică şi dansuri de societate zilnic, între patru şi şase ore, inclusiv în vacanţe. Din cauza programului extrem de încărcat, adesea copila îşi face temele la şcoală, în pauze, când colegii ei se relaxează. Orele puţine pe care le poate dedica temelor şi învăţăturii n-au împiedicat-o însă pe Patricia să aibă note bune. Ea a terminat clasa a VII-a cu o medie peste 8. Singura zi în care Patricia îşi permite să se joace alături de alţi copii este duminica.

Costumele sunt foarte scumpe

Pentru a se asigura că are parte de toată pregătirea necesară să vină acasă cu medalii şi trofee, Iuliana îi plăteşte fetiţei sale inclusiv ore particulare. În acest sens o ajută şi doi sponsori, impresionaţi de eforturile pe care aceasta le face pentru educaţia fetei sale. Sponsorii o ajută şi la achiziţionarea costumelor şi a pantofilor pentru dans. „Costumele sunt foarte scumpe. Un costum cum are ea costă 300-400 de lei, o perechede pantofi e 150-300 de lei. Îi creşte piciorul repede şi ea creşte repede şi trebuie să îi facem din nou şi îi facem la comandă. Trebuie să aibă mai multe rochii, la fiecare dans e altă îmbrăcăminte“, spune Iuliana.

Florăreasă de când se ştie, Iuliana o aşteaptă pe Patricia cu flori, după fiecare spectacol

De-a lungul timpului, Iuliana i-a văzut pe colegii Patriciei de dans şi de gimnastică renunţând, deşi proveneau din familii care le ofereau toate condiţiile să poată face performanţă. Acest lucru a determinat-o pe florăreasă să nu-i permită fiicei sale să lipsească, decât atunci când cea mică a avut mici probleme de sănătate.

Mulţi dintre bistriţenii care îi cunoşteau povestea cumpărau flori de la Iuliana tocmai pentru a da o mână de ajutor, indirect, la dezvoltarea Patriciei. Copila vrea să se facă profesoară de dans atunci când creşte. Fata nici nu ia în calcul să nu îşi continue studiile liceeale şi chiar universitare. Întrebată dacă a simţit vreodată că povara financiară adusă de susţinerea fiicei sale este prea mare, Iuliana precizează: „Am simţit de multe ori că nu mai pot, dar nu m-am lăsat. Deci am fost ambiţioasă şi am mers mai departe. Am făcut tot posibilul să ajungă fata la nivelul ăsta şi n-o să se oprească aici“.

