Cum rivalizează o bistriţeancă autodidactă cu marile case de modă. A lăsat dansul pentru croitorie şi acum face rochii spectaculoase

Raluca Cotu are 36 de ani şi doi copilaşi, de 8 şi 10 ani. Timp de mai bine de un deceniu, până în 2015, bistriţeanca a predat dans modern în grădiniţele din oraş, asta după ce mai bine de 15 ani a făcut dans de performanţă.

A lăsat totul baltă şi s-a canalizat spre o mare pasiune a sa: croitoria, pe care nu doar că a transformat-o într-o sursă de venit, ci creaţiile sale spectaculoase pot rivaliza cu orice casă de modă din ţară.

„Am început cu dansurile pe la vârsta de 7 ani. Am făcut 15 ani de dansuri de performanţă şi acolo a început toată nebunia aceasta cu rochiile, pentru că practic am fost nevoită să-mi fac singură rochii, deoarece erau foarte scumpe. Aşa am ajuns să-mi creez singură rochiile, iar mai apoi să le fac şi la colegele mele. Eram în liceu, în clasa a IX-a sau a X-a când am început”, povesteşte Raluca.

Dacă alţii reuşesc să îşi facă propriile haine doar după cursuri intense de croitorie, bistriţeanca a fost autodidactă şi a învăţat totul singură. I-a fost de ajutor faptul că a avut mereu o maşină de cusut acasă, cu ajutorul căreia mama îi făcea câte o rochiţă.

La acea maşină de cusut a început să exerseze, în primă fază cu păpuşile pe post de manechine.

Specializată în rochii de gală

Obişnuită cu rochiile spectaculoase de dans, Raluca s-a specializat în rochii de gală. Prima sa comandă „oficială”, cum o numeşte, a venit în anul 2015. O clientă s-a lăsat pe mâna sa cu cea mai importantă rochie din viaţa sa: cea de mireasă.

Două luni şi jumătate a muncit Raluca la această rochie de mireasă, care avea 2.000 de petale realizate manual din material, pe care era cusută o perluţă, cu câteva fire din pene de struţ. Cele 3 ore dormite pe noapte în mod constant au dat roade, iar rochia a ieşit exact cum şi-a imaginat viitoarea mireasă.

O spectaculoasă rochie de mireasă a fost prima provocare din cariera Ralucăi FOTO: Arhivă Personală

O altă provocare a bistriţencei, care lucrează singură momentan, într-un atelier special amenajat pentru asta, a fost o rochie cu 10.000 de ştrasuri, realizată pentru o altă tânără ce urma să fie naşă.

Rochia a fost realizată în 4 luni, în anul 2017. Fiecare pietricică a fost lipită manual pe rochie, după un „tipar” realizat din aţă.

Spectaculoasele rochii au atras ca un magnet prietenele sale de pe Facebook, iar comenzile au început să curgă. Momentan, Raluca are în jur de 4-5 comenzi pe săptămână.

„Îmi plac migălelile, aplicaţiile. Îmi plac rochiile sofisticate şi mai puţin cele simple. Sunt şi o perfecţionistă şi petrec atâta timp cât este nevoie pentru ca totul să iasă cum îmi doresc. Recordul anul acesta a fost de 55 de ore nedormite, pentru a putea onora comenzile”, mai spune bistriţeanca.

Rochiţa realizată de Raluca în 2017 a fost înfrumuseţată cu 10.000 de ştrasuri, aplicate manual, una câte una FOTO: Arhivă Personală

Fiecare clientă are tiparul său personalizat

Croitoreasa a învăţat să îşi facă singură tiparele. Mai mult, fiecare clientă are tiparul său, realizat special după dimensiunile sale, Raluca dorindu-şi ca rochiile să fie ca turnate.

Mai mult, bistriţeanca le ajută pe cliente să identifice modelul de rochie care le-ar avantaja şi le însoţeşte în magazine pentru a le ajuta să îşi aleagă materialul potrivit.

Preţurile percepute de bistriţeancă variază şi ele între câteva sute de lei şi câteva mii, în funcţie de complexitate. Momentan, singura metodă de promovare pe care se bazează Raluca este reţeaua de socializare Facebook.

Singurul regret al croitoresei este faptul că cea mai aglomerată perioadă este vara, fiind sezonul nunţilor, iar atunci când toţi se relaxează la plajă, ea lucrează la rochii, în atelierul său. Bistriţeanca nu are niciun ajutor, însă în viitor, dacă numărul comenzilor va creşte, va fi nevoită să angajeze.

