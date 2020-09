Cum a fugit beat de sub nasul poliţiştilor primarul din Sângeorz, care şi-a umilit fetiţa, şi ce alte aventuri cu iz penal are la activ

Primarul Traian Ogâgău a fost inculpat în două dosare penale, într-unul fiind acuzat de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, iar în altul de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. Într-un alt dosar, edilul de Sângeorz-Băi s-a judecat cu Poliţia Rutieră, după ce a fost sancţionat contravenţional pentru că ar fi condus un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind depistat la limita penală (0,80 mg/l alcool pur în sânge la prima probă, respectiv 0,70 la cea de-a doua probă).

În toate cele trei situaţii ce l-au vizat, primarul Ogâgău a acuzat fie poliţiştii, fie adversarii politici. Şi asta în condiţiile în care, în faţa instanţei, în două dintre dosare, a adoptat o poziţie procesuală sinceră, de regret, recunoscând în totalitate acuzaţiile.

Reporterii „Adevărul” au consultat toate hotătârile penale şi civile care l-au vizat pe primarul Traian Ogâgău în ultimii ani. Un singur dosar a fost soluţionat, în această vară, definitiv. Cel în care a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de săvârşirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. În primă instanţă, Judecătoria Năsăud, l-a condamnat pe edil la la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de doi ani. În plus, judecătorii i-au interzis dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani.

Concret, Traian Ogâgău a fost acuzat că a concesionat tatălui său o suprafaţă de 3.665 metri pătraţi, din domeniul public, pe o sumă derizorie (100 lei pe an), fără a avea o decizie a consiliului local. El a contestat condamnarea dispusă de Judecătoria Năsăud, solicitând Curţii de Apel Cluj desfiinţarea hotărârii atacate şi pronunţarea unei noi hotărâri prin care să se dispună renunţarea la aplicarea pedepsei.

În faţa judecătorilor, primarul şi-a exprimat ”regretul sincer pentru fapta comisă”, însă a invocat că la acel moment a avut convingerea că nu a făcut nicio favoare tatălui său prin încheierea acelui contract de închiriere a suprafeţei de teren.

Ogâgău a susţinut că terenul respectiv, aflat în proprietatea primăriei, a mai fost închiriat o singură dată, iar din anul 2003, nu a mai existat nicio solicitare din partea altor terţe persoane, motiv pentru care a apreciat că ”nu se poate susţine a fost favorizat tatăl său în detrimentul vreunei alte persoane”.

Edilul a invocat că prin închirierea suprafeţei de teren tatălui său nu s-a adus nici un prejudiciu material Primăriei oraşului Sîngeorz-Băi. Ba dimbotrivă, a invocat că tatăl său a curăţat terenul care era plin de resturi menajere.

”Prin curăţarea lui, a adus un beneficiu comunităţii prin amplasarea unei stupine de albine care a fost de natură să polenizeze zona, prejudiciul este inexistent. În opinia sa, dosarul este unul politic”, s-a apărat Ogâgău în instanţă.

Iertat de judecători: „O persoană bine integrată în societate”

Argumentele invocate au convins Curtea de Apel Cluj care, pe 23 iunie anul curent, a desfiinţat hotărârea de condamnare a primarului Traian Ogâgău, aplicându-i acestuia doar un avertisment.

”În ceea ce priveşte natura şi întinderea urmărilor produse se reţine că perioada de timp scursă între încheierea contractului de închiriere 3778/28 martie 2018 respectiv rezilierea acestuia, 22 mai 2018, este una extrem de redusă de 56 zile iar prejudiciul financiar produs ca urmare a încheierii acestui contract este unul redus în condiţiile în care durata iniţială de încheiere a contractului a fost de 2 ani iar chiria anuală stabilită a fost de 100 lei. (...) Cât priveşte modul şi împrejurările în care fapta a fost comisă şi scopul urmărit se reţine că inculpatul nu a avut o implicare activă în încheierea acestui contract, limitându-se doar a semna în calitate de reprezentant al Primăriei, iar întreaga procedură de negociere şi încheiere a fost efectuată de angajaţii Primăriei din cadrul Serviciului urbanism. Nu în ultimul rând se reţine că inculpatul este o persoană bine integrată în societate, împrejurări ce justifică aplicarea în cauză a prevederilor art . 80 Cod penal”, se menţionează în hotărârea Curţii de Apel Cluj prin care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei faţă de primarul de Sângeorz-Băi.

A fugit de sub nasul poliţiştilor care l-au prins beat la volan

Tot în această vară, pe 9 iulie, s-a soluţionat în primă instanţă şi dosarul în care Traian Ogâgău a fost acuzat de refuzul recoltării probelor bilogice. Judecătoria Năsăud a dispus condamnarea edilului la un an de închisoare cu suspendare, cu o perioadă de supraveghere de doi ani. În acest caz, Ogâgău a fost pus sub acuzare în urma unui incident petrecut în noaptea de 27 noiembrie 2016.

Atunci, în jurul orelor 01:50, un echipaj al Poliţiei Rutiere a oprit, pentru control, autoturismul marca Toyota Rav 4, la volanul căruia se afla Traian Ogâgău. Poliţiştii i-au solicitat să prezinte pentru control documentele personale precum şi documentele autoturismului, acesta înmânând organelor de poliţie permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare, ocazie cu care au constatat că primarul emana halenă alcoolică.

„Fiind incoerent în vorbire, agentul de poliţie i-a adus la cunoştinţă că urmează să fie testat cu aparatul alcotest în vederea stabilirii consumului de băuturi alcoolice. Inculpatul Ogâgău Traian a refuzat în mod repetat să sufle în aparatul alcotest motivând că vine de la un protocol, motiv pentru care organele de poliţie i-au adus la cunoştinţă că în cazul în care refuză să sufle în aparatul alcotest va fi condus la Spitalul Orăşenesc Năsăud pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar dacă refuză şi prelevare de mostre biologice i se va întocmi dosar penal, întrucât refuzul de a se supune recoltării probelor biologice, constituie infracţiune. Atunci inculpatul a fost de acord să sufle în aparatul etilotest, dar a făcut-o în mod inadecvat, fără a menţine suflul pe perioada indicată de agentul de poliţie, astfel că a fost imposibilă stabilirea alcoolemiei acestuia, aparatul etilotest indicând eroare. Apoi având în vedere rezultatul „eroare” indicat de etilotest, i s-a solicitat inculpatului să însoţească echipajul de poliţie la spital, pentru a-i fi prelevate probe biologice, moment în care inculpatul a demarat în viteză cu autoturismul Toyota Rav 4, fără a mai opri la trecerea de cale ferată fără bariere. Organele de poliţie au procedat la urmărirea în trafic a lui Ogâgău Traian, cu autospeciala de poliţie marca Dacia Logan, dar nu au reuşit să-l ajungă, găsind autoturismul Toyota Rav4, în faţa imobilului lui B. I., sora inculpatului, însă în autoturism nu se mai afla nici o persoană”, se menţionează în hotătârea Judecătoriei Năsăud.

Fiind audiat în calitate de suspect şi inculpat, în timpul anchetei primarul Ogâgău s-a prevalat de dreptul la tăcere. În faţa instanţei de judecată, primarul a recunoscut acuzaţiile solicitând să fie judecat prin procedura simplificată a acordului de recunoaştere. În circumstanţiere, primarul a declarat judecătorilor că, la momentul la care a fost oprit de organele de poliţie a fost cuprins de un atac de panică, era sub tratament cu un medicament şi avea interdicţie de a consuma alcool.

Traian Ogâgău a contestat condamnarea primită şi în acest dosar, apreciind că pedeapsa stabilită, raportat la faptul că uzat de procedura simplificată, recunoscând în totalitate faptele, este mult prea mare. Dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Cluj, unde pe 12 octombrie urmează să înceapă judecarea căii de atac.

Un nou incident bahic la volan

La câteva luni distanţă după ce a fost pus sub acuzare pentru refuzul recoltării probelor biologice, primarul Ogâgău a fost implicat într-un nou scandal cu Poliţia Rutieră, fiind sancţionat şi suspendându-i-se dreptul de a conducere pentru 90 de zile, după ce ar fi condus din nou sub influenţa băuturilor alcoolice. S-a constatat acest lucru după ce edilul a fost victima unui accident rutier. Aflat în trafic, Ogâgău a coborât din autoturism pentru a reproşa unui şofer că nu are loc pe stradă să treabă, moment în care acesta din urmă a pus în mişcare autoutilitara la volanul căreia se afla, prinzându-l pe primar între cele două autovehicule. Rănit, Ogâgău a fost transportat de şoferul cu care se certase la sediul SMURD, fără a fi anunţată Poliţia.

Şoferul care l-a accidentat pe primar a fost pus sub acuzare pentru părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor, însă ulterior a fost achitat de instanţă, Ogâgău refuzând să depună plângere pentru vătămare corporală. Primarul s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile şi amendă, după ce probele biologice, recoltate după ce a ajuns la spital, au confirmat că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice (0.80 la prima problă, respectiv 0,70 la cea de-a doua). El a contestat în instanţă procesul verbal, susţinând că de fapt nu el se afla la volan. Judecătorii i-au respins plângere, judecătorii apreciind că probele de la dosar arătă fără dubiu că Traian Ogâgău conducea autoturismul în noaptea respectivă. De altfel, în momentul în care a fost audiat de poliţiştii rutier în calitate de persoană vătămată, a recunoscut că autoturismul a fost condus de el. Şi această decizie a instanţă a fost contestată de Traian Ogâgău, dosarul aflându-se, în prezent, pe rolul Tribunalului Bistriţa Năsăud.

