Cum a ajuns o româncă de 53 de ani să aducă aurul de la Balcaniada de Atletism şi să stabilească un nou record naţional

Paraschiva Borş are 53 de ani şi a făcut sport de când se ştie. În tinereţe a făcut schi fond şi atletism, iar activitatea fizică a început, întrucât şi-a dezvoltat o carieră tot în zona aceasta, devenind profesor de sport.

La vârsta sa nu doar că obişnuieşte să facă exerciţiile fizice cu copiii, în special cei mai micuţi, ci şi-a dus pasiunea pentru alergat la un alt nivel, participând în ultimii trei ani şi la 15 competiţii pe an.

„Am avut tot timpul contact cu sportul şi asta mă ajută şi la alergat. Nu fac tot timpul sport alături de copii, dar sunt zile în care îmi schimb tricoul şi de 2-3 ori, mai ales când lucrez cu clasele mici, pentru că consider că în sport 80% e demonstraţie. Pot să îi zic la un copil de clasa a III-a, a IV-a, dacă nu te vede demonstrând foarte greu învaţă”, îşi începe povestea Paraschiva Borş.

Aceasta mărturiseşte că, la vârsta sa, încă o ajută fizicul şi mobilitatea, astfel că a face rostogoliri alături de elevi sau a sări peste capră sunt floare la ureche. Paraschiva Borş petrece trei zile pe săptămână la Bistriţa, unde predă sport la Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba”, iar restul de săptămână, la Maieru, unde locuieşte alături de soţ.

Cât despre naveta săptămânală, profesoara spune că dispune de atâta energie încât nu poate spune că nu poate să facă acest efort. Să alerge mai organizat a început în urmă cu trei ani, pe când făcea 50 de ani. Culmea, voia să îşi rezolve o problemă cu somnul, căreia nu-i dădeau de capăt nici pastilele şi nici tratamentele naturiste.

Paraschiva Borş, la Ciucaş, FOTO: Arhivă Personală

„Am început mai organizat, ca să îmi rezolv o problemă cu somnul. Am avut o problemă cu somnul şi am încercat tratamente naturiste, pastile, de toate şi nu mi-am revenit. Atunci mi-am zis că trebuie să îmi găsesc eu leacul. Am mai tot adăugat kilometri. 5-6 kilometri alergam cu uşurinţă. Am mai tot adăugat kilometri, am scăzut din timp”, mai spune profesoara.

Preferata sa este alergarea montană. Asta pentru că timpul liber şi-l petrece tot în natură, cutreierând dealurile, pădurile, în căutarea de fructe de pădure în sezon sau pur şi simplu în plimbare, pentru a se bucura de peisaj şi aerul curat.

„Alergarea montană îmi rămâne apropiată de suflet. Mă încarcă pozitiv, pădurea, păsările pe care le auzi, să intru într-un pârâu pe care nu îl pot sări şi trebuie să intru cu picioarele. Respiri altfel, mă bucur de tot ce mă înconjoară”, mărturiseşte Paraschiva Borş.

„E foarte important să-ţi asculţi organismul”

Profesoara a reuşit să se ferească de accidentări şi alte neplăceri, pentru că, spune că a învăţat să îşi asculte foarte bine corpul. Atunci când acesta îi trimite semnale că a obosit, schimbă rapid antrenamentul fără resentimente. Aşa crede că a reuşit să obţină performanţe şi să se ferească de accidentări.

Pe lângă numeroasele medalii cucerite în munţii din ţara noastră, în luna septembrie, Paraschiva Borş a reuşit să devină dublă campioană balcanică la categoria de vârstă 50+, la Balcaniada de Atletism Masters din Slovenia.

Această performanţă este cu atât mai valoroasă, pentru că profesoara a reuşit un record naţional la proba de semi-maraton, de 21 de km, parcurgând distanţa într-o oră, 36 de minute şi 46 de secunde.

În palmaresul profesoarei se mai regăsesc alte recorduri naţionale la categoria de vârstă, unul la 10.000 de metri şosea şi altul la 10.000 de metri pe pistă.

Sportiva legitimată la CSM Bistriţa nu se antrenează deloc în interior, ci doar exclusiv afară.

Foto: Arhivă Personală

„În februarie am alergat la Vlădeasa la -21 de grade, cred că a fost una dintre cele mai frumoase curse. Să îţi îngheţe ceaiul în bidon... dar peisajul a fost unul superb. În două ore am avut furtună, soare, ceaţă. Îmi place să alerg când e traseul greu. Părerea mea e că acolo unde e uşor toţi pot”, mai spune bistriţeanca.

Aceasta se antrenează cam de 3 ori pe săptămână, parcurgând între 16 şi 18 kilometri teren variabil. Lunar, aceasta aleargă în jur de 200 de kilometri. Mişcarea nu lipseşte nici în concediu, aceasta profitând de vacanţa la mare pentru a alerga pe nisip.

Cât despre vârstă, Paraschiva Borş spune că aceasta este o barieră doar în mintea noastră: „Vârsta este o barieră în mintea noastră. Eşti bătrân cât vrei tu să fii de bătrân. La Balcaniadă au alergat persoane de 80 de ani, de 70”.

Soţul primar o însoţeşte la competiţii

Un mare amator de mişcare este şi soţul profesoarei de sport, Vasile Borş, care este primarul comunei Maieru. Acesta a făcut sport de când se ştie, cochetând printre altele cu handbal sau fotbal. Cei doi au avut ocazia chiar să participe la competiţii împreună. În ultima perioadă, acesta o însoţeşte ca şi spectator şi o aşteaptă la finish.

„A participat la via Maria Theresia, Maratonul Apusenilor, Roşia Montană, la Moldoviţa Colţ de Rai. E foarte ambiţios, dar îi trebuie mai multă pregătire”, spune Paraschiva Borş râzând.

Profesoara spune că de când a luat această activitate mai serios, pe distanţe lungi, soţul nu mai prea ţine pasul cu ea.

Pentru a ajunge la asemenea performanţe, profesoara spune că nu lasă să treacă o perioadă mai lungă fără să facă sport, se odihneşte bine şi mănâncă sănătos din propria gospodărie şi grădină. Una dintre pasiunile Paraschivei este, culmea, grădinăritul.

În gospodărie mai are găini, dar şi o pescărie, de unde se alimentează cât de des se poate. Sportiva spune că unul dintre avantajele sale este tocmai faptul că a crescut la ţară şi are o rezistenţă mai mare decât ceilalţi concurenţi care se feresc să treacă cu picioarele prin râuri sau se ţin ce copaci atunci când sunt în faţa unei pante.

