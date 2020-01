Cruzime fără margini. Un tânăr îşi pune ciobăneştii să sfâşie câinii comunitari: Nu e prima dată. Suntem disperaţi

Un tânăr din localitatea Zoreni, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi-a făcut un obicei din a omorî câinii din zonă cu ajutorul celor patru ciobăbneşti pe care-i creşte. Oamenii sunt disperaţi şi cer ca autorităţile să se implice.

Conform localnicilor, citaţi de jurnaliştii de la Bistriţeanul.ro, „nu e primul câine pe care îl ucide aşa. Băiatul ăsta orice câine vede pe stradă îl aleargă cu câinii până îl prinde şi îl ucide. Nimeni din sat nu îşi poate lăsa câinele dezlegat că îl prinde şi îl omoară. În fiecare an când vine acasă cu oile face chestiile ăstea. Cu toate animalele pe care le are îi aşa. Are acasă vaci, le bate de numa’, cal, orice”.

Imaginile postate de publicaţia locală sunt filmate chiar de tânărul în cauză care nu schiţează niciun gest de a sări în ajutorul bietului animal încolţit de cei patru câini.



„Tânărul cioban a cărui distracţie pare să fie sfâşierea animalelor fără apărare de către câinii de la stână se numeşte Bogdan Benţa şi are 22 de ani, iar locul unde s-a petrecut toată scena este Salastrug, zona unde tânărul cioban are o rulotă. Din informaţiile noastre, în acest caz a fost ajutat de fratele său mai mic, Răzvan, care i-ar fi dus câinele din sat să fie sfâşiat la stână”, scriu jurnaliştii de la Bistriţeanul.ro.

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Incendiu într-un bloc din Bistriţa. Un bărbat a murit după ce apartamentul în care locuia a luat foc de la o lumânare