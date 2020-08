Câştig de peste 14.000 lei la păcănele, judecat în instanţă. Fiecare parte a reclamat că este păcălită

Faptele s-au petrecut în 2017, iar dosarul a ajuns în faza apelului.





Bistriţeanul s-a entuziasmat când aparatul de joc de noroc tip slot machine i-a arătat că a câştigat un premiu în valoare de 14.046 lei, lucru confirmat de clienţii aflaţi în acel moment în local.

Barmaniţa nu a avut la dispoziţie bani suficienţi pentru a plăti premiul şi a anunţat-o telefonic pe patroana localului, care s-a prezentat în scurt timp în bar, iar după ce s-a edificat cu privire la acel câştig, i-a comunicat bărbatului să aştepte că vor veni, în cel mai scurt timp, la faţa locului administratorii jocului de noroc pentru a-i achita premiul.

Odată sosiţi, aceştia i-au spus bărbatului că premiul nu are cum să fie real şi că ar fi vorba de o eroare a aparatului. Bărbatul şi-a chemat rudele, care au încercat să convingă administratorii să-i dea banii.

Administratorii au chemat în ajutor un individ, recidivist, care a încercat să-l determine pe bărbat să renunţe la premiul de 14.046 lei sau să se mulţumească cu o sumă mult mai mică.

După un scandal monstru, cu înjurături şi ameninţări, la care a fost nevoie inclusiv de intervenţia unui echipaj de poliţie, bărbatul a primit suma de 6000 de lei cu o convenţie: dacă expertiza va arăta că nu e vorba de o eroare, va primi şi restul sumei, în caz contrar, urmând ca el să returneze banii.

Câştigătorul premiului l-a reclamat pe cel care l-a ameninţat, iar recidivistul a fost a trimis în instanţă pentru şantaj.

„Inculpatul m-a ameninţat însă nu mai reţin în ce anume au constat ameninţările, îmi amintesc că mi-a spus să accept o sumă mai mică de bani decât cea câştigată şi să plec acasă. Întrucât mi-a fost frică de inculpat, am sunat la Poliţie, iar după sosirea organelor de poliţie, inculpatul mi-a spus să îmi iau toţi banii şi să plec. Din suma câştigată am primit doar 6000 lei, iar în ziua următoare m-am deplasat la poliţie pentru a depune plângere împotriva inculpatului, dar între timp am fost sunat de managerul societăţii (...) şi mi-a spus că intenţionează să îmi predea diferenţa până la suma câştigată. Întrucât acest lucru nu s-a întâmplat, eu am depus plângere penală împotriva inculpatului”, a mărturisit câştigătorul premiului (parte vătămată, în dosar) la audieri, potrivit considerentelor sentinţei penale 234/2020 pronunţate de Judecătoria Bistriţa (rolii.ro).





Câştigul afişat de aparat, o eroare

Între timp, a fost efectuată şi expertizarea aparatului care a arătat că, într-adevăr, acesta a dat o eroare.

"S-a stabilit astfel în mod cert că pretinsul câştig nu a fost unul real, astfel încât nu trebuia să i se remită nicio sumă de bani. De altfel, înţelegerea dintre părţi a fost aceea că, în cazul în care câştigul era real, societatea să îi achite şi diferenţa, în caz contrar, persoana vătămată să restituie cei 6.000 lei, lucru care nu s-a mai întâmplat, aceasta părăsind teritoriul României la scurt timp după incident", se mai arată în considerentele deciziei citate.





Concluziile instanţei arată că mai aproape de şantaj e fapta bărbatului care credea că a câştigat, suma de 6.000 de lei fiind plătită în urma „şantajului” părţii vătămate, însoţită de celelalte persoane din bar, asupra reprezentanţilor societăţii jocurilor de noroc.





Judecătoria Bistriţa l-a achitat pe recidivistul intrat în conflict cu bărbatul care se credea câştigător, dar decizia nu e definitivă.

