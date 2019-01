VIDEO Avalanşă de indemnizaţii de handicap într-o comună: „Are boala copiilor, cade jos, face spume, trebuie să arunci apă pe ea“. Poliţia a intrat pe fir

Primăria comunei Rodna înregistrează lunar în jur de 5 dosare pentru indemnizaţie de handicap. Din 2017 s-au adunat 104 astfel de dosare, iar funcţionarii comunei Rodna bănuiesc că cel puţin jumătate din acestea au fost întocmite de persoane din comunitate care nu au nicio problemă de sănătate.

Majoritatea vizează afecţiuni psihice, precum retard şi întârziere mentală sau schizofrenie. Potrivit edilului Valentin Grapini (PSD), cei mai mulţi dintre beneficiarii acestor indemnizaţii, care ajung până la 2.100 de lei, în cazul celor care beneficiază şi de însoţitor, provin din comunitatea romă.

Numărul dosarelor pentru indemnizaţii de handicap a început să „explodeze” după ce primarul comunei a început să taie ajutoarele sociale celor care refuzau să presteze munca în folosul comunităţii stabilită prin lege. Atunci, beneficiarii de ajutor social au găsit o altă soluţie de a-şi asigura un venit stabil şi de lungă durată: boala psihică. O parte din cei care încasează aceste indemnizaţii au reuşit să obţină permanenţă la certificat, ceea ce înseamnă că starea lor nu mai trebuie evaluată periodic de o comisie medicală.

„Probabil o să fie tot mai mulţi pe zi ce trece. Probabil au ceva medici la care se duc, dau bani şi fac pe nebunii... Eu ca asistent social îi cunosc pe majoritatea şi am avut contact cu ei, aveam tangenţă cu ei şi erau perfect normali până acum”, spune Daniel Frunză, asistentul social din comuna Rodna.

Acesta a sesizat şi poliţia cu privire la aceste dosare, iar la finalul anului trecut, Inspectoratul de Poliţie Judeţean a şi început o anchetă în acest sens:

„La sfârşitul anului trecut, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat, din oficiu, şi efectuează cercetări, în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea împrejurărilor şi a modalităţilor în care au fost primite prestaţii sociale de unele persoane cu dizabilităţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb.

Primăria Rodna pare să se confrunte cu o epidemie de afecţiuni psihice

Bolnavii închipuiţi din Rodna refuză să stea de vorbă cu jurnaliştii şi chiar şi cu funcţionarii primăriei. Printre puţinii care a acceptat să îşi prezinte situaţia este domnul Mureşan, un rom de 46 de ani, care are împreună cu soţia sa 6 copii.

Cea bolnavă este soţia sa, Daria, iar de mai bine de un an încasează o indemnizaţie de handicap. Soţul ia şi el 1.800 de lei, în calitate de însoţitor. Bărbatul spune că ştie că soţia sa e bolnavă de mai bine de 8 ani, însă starea i s-ar fi agravat în ultima vreme, astfel că nu mai are încredere să o lase cu copiii.

Întrebat ce fel de probleme are femeia, bărbatul explică:

„Are probleme cu organismu`, cu capu`. Am văzut de la un timp că nu ne mai înţelegem în casă, ea e nervoasă, are probleme cu copiii. Ieşea şi se ducea de capu` ei pe drum. Din cauza stresului a obţinut-o (n.r. boala psihică). Am fost cu ea la doctori, la psihologi, i-a făcut analize şi a găsit-o că e bolnavă grav. Când am văzut că e grav cu ea şi că nu am mai putut-o suporta în casă am dus-o la medic. Acum eu nu mă mai bazez pe ea să las copiii cu ea. (...) Are boala copiilor, când cade jos face spume la gură. Atunci trebuie să arunci apă pe ea, să o strânge de mânuri, să o resuscitezi”.

Bărbatul recunoaşte că nu toţi concetăţenii săi care încasează indemnizaţii sunt bolnavi şi că există „şmenuri”, însă spune că în cazul său afecţiunea e reală.

