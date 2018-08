Accident mortal pe un drum comunal din Bistriţa-Năsăud. Şoferul fără permis a vrut să împiedice un martor să sune la 112

Accidentul s-a produs pe un drum comunal care leagă localităţile Mireş şi Piatra, în jurul orei 16:00. Şoferul autoturismul a pierdut controlul volanului într-o curbă nesemnalizată şi a ajuns în afara părţii carosabile, unde a lovit cu putere un copac.

În urma impactului, un bărbat de 55 de ani care se afla pe bancheta din spate a autoturismului a decedat, iar o femeie de 57 de ani, sora acestuia, a ajuns în stare foarte gravă la o clinică de specialitate din Târgu Mureş.

„În autovehiculul accidentat la Piatra se aflau 4 pasageri. Şoferul nu a suferit leziuni şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pasagerul din dreapta faţă a suferit un traumatism de umăr şi a fost preluat de echipajul de terapie intensive mobilă SMURD. Pasagera din stânga spate prezenta leziuni grave şi a fost preluată de elicopterul SMURD, iar pasagerul din dreapta spate a decedat”, a declarat managerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud, Annabella Muzsi.

La volanul autoturismului se afla un tânăr de 19 ani, care, se pare, nu avea permis de conducere.

„Un tânăr, de 19 ani din Agrişu de Sus, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, care face legătura între localităţile Piatra şi Mireş, a pierdut controlul acestuia, intrând în coliziune cu un copac, în afara părţii carosabile. În urma coliziunii a rezultat decesul unui bărbat de 55 de ani, rănirea gravă a unei femei de 57 de ani şi rănirea uşoară a unui tânăr de 20 de ani, toţi pasageri în autoturism. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negative, iar în urma verificărilor effectuate, poliţiştii au constatat că nu deţine permis de conducere”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud, Diana Pintea.

Un autoturism care circula în spatele celui accidentat a oprit pentru a le acorda răniţilor primul ajutor. Şoferul a încercat să îl convingă pe celălalt conducător auto care i-a sărit în ajutor să nu sune la 112, susţinând că nu sunt răniţi, deşi pe bancheta din spate era o femeie rănită foarte grav şi un bărbat decedat.

„Când m-am uitat în spate am văzut două victime, una dintre ele plină de sânge. Am zis: băieţi care e situaţia că oamenii ăştia sângerează. Nenea nu suna la 112 (n.r i-a cerut şoferul martorului). Le-am zis cum să nu sun la 112, că mor oamenii şi în momentul ăla am sunat la 112. Am văzut că femeia avea capul crăpat, iar bărbatul era băgat sub banchetă, dar încă nu murise”, a declarat bărbatul care a alertat poliţia şi SAJ.