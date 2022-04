Unul dintre refugiaţii căutaţi în munţi, găsit mort. Al doilea, cu degerături, nu poate fi transportat. Mai sunt căutaţi doi

Salvatorii maramureşeni au reuşit să găsească noaptea trecută doi dintre cei 10 refugiaţi ucraineni rătăciţi în Munţii Maramureşului, pe vârful Pop Ivan.





Cei doi sunt tată şi fiu, însă din păcate tatăl era deja decedat, după ce a căzut într-o râpă. Fiul a fost descoperit cu degerături la picioare şi cel puţin azi noapte nu a putut fi transportat pe jos.





Despre alţi şase se crede că au fost găsiţi pe partea ucraineană de către grăniceri, în timp ce alţi doi sunt, în continuare, căutaţi.

„În jurul orei 02.48, operatorul 112 ne-a informat despre faptul că o persoana rătăcită a fost găsită de către doi salvatori din Ucraina, pe teritoriul Ucrainei, şi ne-a făcut legătura telefonic cu aceştia pentru a ne transmite situaţia de la faţa locului. Persoana în cauza are picioarele degerate si nu poate fi transportată, pe jos, în condiţiile actuale.

Cele două persoane au asupra lor echipament de supravieţuire şi vor rămâne până dimineaţa pentru a-i acorda ajutor cetăţeanului ucrainean rătăcit. De asemenea, ne-au transmis faptul că ar fi nevoie de un elicopter, dimineaţa, pentru transportul cât mai rapid la un spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Tatăl persoanei in cauză a fost observat, decedat, într-o râpă, iar despre ceilalţi doi membri ai grupului nu se cunosc detalii.





Operatorul 112 ne-a făcut legătura cu ofiţerul de serviciu din cadrul Dispeceratului de Coordonare Elicoptere Mureş care ne-a solicitat să luăm din nou legătura la ora 06.45, la răsărit, pentru a evalua condiţiile meteorologice şi în cazul în care acestea vor fi favorabile va permite elicopterului să efectueze zborul de recuperare a persoanei rănite.





Totodată, una dintre cele două persoane salvatoare ne-a transmis coordonatele pentru a putea fi localizaţi. Echipele de salvare din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Poienile de sub Munte şi echipele de sprijin de la celelalte structuri şi salvamont s-au întors la bază, in jurul orei 03.20, nereuşind identificarea locului unde se găseşte persoana in cauză”, anunţă CJSU Maramureş.

