Un campion mondial va antrena echipa masculină de handbal a clubului Minaur Baia Mare. Ce alte titluri are în palmares

În vârstă de 48 de ani, Stephane Plantin a jucat pe postul de extremă dreapta. Şi-a început cariera în handbal în anul 1986, când a activat sub culorile clubului Stella Saint-Maur. A urmat apoi USM Gagny (1986-1989). Când a făcut pasul spre seniori a fost timp de patru ani jucătorul celor de la echipa de seniori din Gany (1989-1994), după care a jucat pentru Spacer’s de Toulouse (1994-2006). Cu Toulouse a câştigat Cupa Franţei (1998), a fost campion al Franţei cu echipa de speranţe din Gagny (1988).

A fost prezent de 76 de ori în lotul naţional al Franţei, echipă cu care a câştigat titlul mondial în 2001. A fost medaliat cu bronz la Jocurile Mediteraneene, iar în sezonul 1997-1998 a fost votat cea mai bună extremă dreapta din campionatul francez.

„Mă bucur să vin la Minaur. Am întrebat mai mulţi prieteni români despre club şi despre oraşul Baia Mare. Ştiu că este un oraş care respiră handball. Ador acest context şi voi da totul, voi pune toată pasiunea mea, toate cunoştinţele mele şi determinarea, aşa încât fiecare membru al clubului nostru, al oraşului nostru şi al fanilor noştri să fie fericit. România este o ţară a handbalului, care a produs jucători reprezentativi şi echipe care mi-au marcat tinereţea. Am avut şansa să joc împotriva unor jucători români sau alături de jucatori români care au făcut istorie în acest sport. Am văzut mai multe meciuri din România în sezonul care a trecut. România nu include echipe precum PSG, Montpellier sau Nates, dar multe grupări sunt în măsură să concureze cu celelalte echipe din Franţa”, a declarat Stephane Plantin pentru site-ul clubului Minaur Baia Mare.